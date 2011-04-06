ГПУ перевірить, чи є мікрофон у годиннику Мельниченка

Генеральна прокуратура України за зверненням адвокатів колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ призначила перевірку щодо несанкціонованого запису очної ставки, яка відбулася між ним та екс-майором Управління державної охорони Миколою МЕЛЬНИЧЕНКОМ.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело у Генпрокуратурі.

«За усним зверненням до слідчого адвокатів КУЧМИ призначено перевірку, за результатами якої буде надано відповідь», - зазначив співрозмовник агентства.

За його словами, за попередніми даними, у годиннику М.МЕЛЬНИЧЕНКА, на який вказують адвокати Л.КУЧМИ, не виявлено будь-яких сторонніх механізмів, що можуть копіювати чи нести будь-яку інформацію.

Як повідомив УНІАН один із адвокатів Л.КУЧМИ Віктор ПЕТРУНЕНКО, «під час очної ставки у нас виникла підозра, що МЕЛЬНИЧЕНКО веде прихований відеозапис за допомогою спеціального пристрою, який вмонтовано в наручний годинник. У зв’язку з цим ми звернулися до слідчого з усним клопотанням в порядку ст. 94 Кримінально-процесуального кодексу порушити кримінальну справу щодо вказаної особи на підставі того, що він без дозволу слідчого міг здійснювати прихований відеозапис».

За його словами, представників захисту Л.КУЧМИ наштовхнув на такі дії той факт, що під час очної ставки годинник у М.МЕЛЬНИЧЕНКА раптово зупинився і більше не показував точний час.