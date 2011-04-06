Азаров доручив Клюєву і Бойку знайти аргументи для розмови з Путіним

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на зустрічі з главою уряду Росії Володимиром ПУТІНИМ 12 квітня в Києві має намір обговорити питання про зміну угоди про постачання газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів.

М.АЗАРОВ підкреслив, що питання планується розглянути під час засідання наступного тижня міжурядового українсько-російського комітету з питань економічного співробітництва міждержавної комісії.

У зв`язку з цим М.АЗАРОВ доручив першому віце-прем`єр-міністру України Андрію КЛЮЄВУ і міністру енергетики і вугільної промисловості Юрію БОЙКУ підготувати додаткові аргументи для перегляду угоди.

«Враховуючи те, що наступного тижня ми плануємо провести засідання міжурядового українсько-російського комітету з питань економічного співробітництва, доручаю першому віце-прем`єр-міністру КЛЮЄВУ, який відповідає, зокрема, за російський напрямок, і міністру енергетики і вугільної промисловості БОЙКУ запропонувати додаткові аргументи, щоб переглянути угоду про постачання газу з Російською Федерацією», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр України підкреслив, що зростання цін на нафтопродукти як ніколи підвищують актуальність перегляду формули утворення ціни на газ. «Цей спадок (формула – УНІАН) зв`язує нас по руках і ногах», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня Україну з робочим візитом планує відвідати глава уряду РФ В.ПУТІН, проте в попередній програмі його перебування не заплановано проведення міжурядового комітету з питань економічного співробітництва. За повідомленням прес-служби глави уряду РФ, В.ПУТІН планує під час візиту обговорити хід реалізації раніше досягнутих домовленостей, а також питання підготовки до чергового засідання комітету з питань економічного співробітництва.

Довідка УНІАН. Згідно з підписаними в січні 2009 року російсько-українським газовим контрактам на період до 2020 року, ціна імпорту російського газу розраховується за формулою, що враховує зміну цін на мазут і газойль.

У першому кварталі 2010 року ціна російського газу, що імпортується, зросла до 305,68 дол. за 1 тис. куб. м, порівняно з 208,12 дол. за 1 тис. куб. м у четвертому кварталі 2009 року.

21 квітня 2010 року в Харкові Президенти України і РФ Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду з питань перебування Чорноморського флоту на території України, яким передбачено базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року. В обмін на цю угоду Україна добилася зниження ціни на російський газ на 30%, але не більше ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.

Завдяки даній угоді у другому кварталі 2010 року ціна газу, що імпортується НАК «Нафтобаз України», за даними Міністерства економіки, знизилася до 232,86 дол. за тис. куб. м, у третьому вона склала 248,72 дол. за тис. куб. м, в четвертому – 252,11 дол. за тис. куб. м.

У першому кварталі 2011 року ціна газу, що імпортується в Україну, складе 264 дол. за 1 тис. куб. м.

Глава українського уряду Микола АЗАРОВ не раз заявляв, що Україна наполягає на перегляді газових контрактів з Росією і має намір переконати російську сторону в необхідності це зробити. За словами прем`єр-міністра, насамперед у контрактах слід переглянути формулу формування ціни на газ, що купується Україною в Росії.

У свою чергу, глава російського уряду Володимир ПУТІН вважає, що Україна одержала достатню знижку на газ після підписання харківської угоди.