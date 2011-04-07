Янукович не задоволений роком свого президентства

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ поки незадоволений результатами роботи влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму виступі у Верховній Раді України зі щорічним посланням «Про внутрішнє та зовнішнє становище України у 2011 році».

«Даючи загальну оцінку роботі влади за минулий період, чи можу я бути задоволений першими підсумками? Випереджаючи критиків та опонентів, одразу і відкрито скажу – ні», - зауважив Президент.

За його словами, із усіх задумів та планів на 2010 рік влада спромоглась реалізувати щонайбільше третину.

«В чому я бачу причини низької ефективності – перш за все, 2010 рік засвідчив, що далеко не у всьому влада і суспільство були готові до запропонованих змін, бюрократизована державна машина, що виживала за будь-якої влади, по інерції намагається зберігати свої звичні механізми управління, свої адміністративні можливості та корупційні схеми тіньового заробітку», - наголосив Президент.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що національний бізнес як великий, так і малий, поки займає вичікувальну позицію – або критика, або спостерігача.

«Навіть так звані «Підприємницькі майдани» були скоріше критичною реакцією на дії уряду, ніж продуктивною пропозицією з конкретними і обгрунтованими проектами для влади», - наголосив він.

Президент звернув увагу, що на впровадження реформ також впливав і той фактор, що мільйони українців за 20 років незалежності держави втомилися від очікування якісних змін.

«У певній мірі суспільство призвичаїлось виживати, спираючись на власні сили та можливості. Я розумію побоювання людей, що будь-які радикальні зміни можуть погіршити їх і без того складне життя», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

«Але висновок категоричний: треба зламати практику зволікань та інерції, подолати розгубленість політики та подолати бюрократичний саботаж. Запит на зміни, якісні зміни, став ключовою вимогою до влади, бізнесу, громадськості», - наголосив він.