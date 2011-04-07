Бригинець: Попов критикує Черновецького лише заради рейтингу

Рішення Верховної Ради України не призначати вибори до Київради було прогнозованим. Про це заявив депутат Київради від БЮТ Олександр БРИГИНЕЦЬ в коментарі, переданому УНІАН.

«По-перше, вся критика київської влади, що звучить з боку Партії регіонів, і зокрема з боку голови КМДА Олександра ПОПОВА як уповноваженого ПР у Києві, нещира. Це - піар-технології», - сказав він.

«Я завжди говорив про те, що О.ПОПОВ критикує мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО не тому, що не згоден з його методами, а лише для того, щоб підвищувати свій особистий рейтинг. В даному разі були заяви про критичне ставлення до Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і його більшості в Київраді, але насправді, коли я вніс питання про відставку Київради, а потім Віталій КЛИЧКО вніс питання про відставку секретаря Київради Олеся ДОВГОГО, і коли О.ДОВГИЙ врешті-решт поставив на голосування питання про свою відставку, ПР не проголосувала за це рішення. Це говорить про те, що, з одного боку, вони використовують піар-механізм для того, щоб розповідати про те, який поганий Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і Київрада, але насправді вони так не думають», - сказав депутат Київради.

По-друге, нагадує О.БРИГИНЕЦЬ, була заява О.ПОПОВА про те, що він збирається формувати нову більшість в Київраді. Депутат нагадав, що на сьогоднішній день в Київраді є більшість, яка підтримує О.ПОПОВА, і позиція фракції БЮТ, яка ніколи не голосувала ні за які сумнівні земельні питання, і тому не несе відповідальності за всі звинувачення, що були озвучені О.ПОПОВИМ. Таким чином, зазначає О.БРИГИНЕЦЬ, О.ПОПОВУ «або доведеться формувати більшість, використовуючи опозицію (але БЮТ ніколи не увійде до такої більшості), або йому доведеться формувати більшість з тих депутатів, які голосували за незаконне або сумнівне виділення землі. І його це абсолютно влаштовує, тому що він сказав, що насправді провина лежить не на всіх депутатах, а лише на деяких. Тобто сьогодні використовується нова технологія, мета якої — відокремити деяких депутатів, визнати їх винними у всьому, а інших депутатів представити білими і пухнастими».

Депутат упевнений, що негативний результат голосування ВР з цього питання був прогнозованим.

«Насправді, кожен депутат, який голосував за виділення землі, знав, за що він голосував, по-перше. По-друге, ніхто не відбере цю землю і не поверне її, тому що вона перебуває в руках ПР. І та ситуація, що сьогодні є, влаштовує абсолютно всіх. Коли справа доходить до голосування, то ніякого результативного голосування бути не може. Як ПР не проголосувала за зняття О.ДОВГОГО, так вона не голосує і у Верховній Раді за розпуск Київради», - відзначив О.БРИГИНЕЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, дострокові вибори мера Києва і столичної ради вимагає провести фракція “БЮТ-Батьківщина”.

Зокрема, один із авторів відповідного проекту постанови, віце-спікер парламенту Микола ТОМЕНКО заявив, що голова КМДА О.ПОПОВ нарешті визнав факт розкрадання командою мера столиці Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО власності громади, і, враховуючи це, в місті необхідно провести дострокові вибори.

Сьогодні, 7 квітня, Верховна Рада України відмовилася ухвалити рішення про проведення дострокових виборів мера Києва і міської ради.

За ухвалення відповідної постанови проголосувало лише 55 народних депутатів із 387, зареєстрованих у сесійному залі.