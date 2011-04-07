Кузьмін сказав, хто, де й коли знищив кров Ющенка

Перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН заявляє, що кров, узяту на аналіз у Віктора ЮЩЕНКА після отруєння, знищили працівники Секретаріату Президента, прокуратури і Управління держохорони 24 листопада 2005 року.

Про це Р.КУЗЬМІН повідомив в інтерв`ю «Фокусу», кажучи про те, чому слідчі хочуть взяти кров у колишнього Президента України. Якщо екс-гарант не прислухається до ГПУ, то справу про отруєння буде закрита.

За словами представника Генпрокуратури, колишня влада припустилася грубої помилки, знищивши пробірки з кров`ю В.ЮЩЕНКА після проведення аналізів.

«Замість того, щоб досліджувати повернуту іноземцями кров і порівняти її з кров`ю Президента, чогось злили її в каналізацію прямо в будівлі Секретаріату Президента, ретельно вимили пробірки, розбили їх, подрібнили осколки і спалили у дворі на Банковій», - обурився Р.КУЗЬМІН.

За його словами, знищували кров працівники Секретаріату Президента, прокуратури і Управління держохорони 24 листопада 2005 року.

Р.КУЗЬМІН нагадав і про інші неув`язки в справі, зокрема, про результати однієї з іноземних експертиз, що не виявила отруйливих речовин в організмі В.ЮЩЕНКА.

«Але про цю експертизу всі сором’язливо мовчать, ніби й не було її. Це іноземна лабораторія, незалежна. Але й це ще не все. Допитані свідки, зокрема з найближчого на 2004 рік оточення В.ЮЩЕНКА, дали свідчення слідчому про те, що ніякого отруєння діоксином не було, а була запущена дезинформація про отруєння «злочинною владою» кандидата в Президенти В.ЮЩЕНКА. А як пояснити, що після гучних звинувачень двох працівників СБУ в отруєнні, В.ЮЩЕНКО дарує одному з них картину, та ще з дружнім власноручним написом? Це кому, можливому вбивці?», - дивується Р.КУЗЬМІН.

«Я не кажу, що отруєння не було. Я кажу про те, що у справі доказів цього отруєння немає. Якщо В.ЮЩЕНКО не здасть кров і не видасть ту саму пробірку, то ми цю справу припинимо. Зі всіма наслідками, що випливають з цього», - пообіцяв перший заступник генерального прокурора.

Довідка УНІАН. На початку вересня 2004 року під час президентської кампанії кандидат у Президенти В.ЮЩЕНКО відчув погіршення здоров`я і був відправлений до Австрії, де в одній з приватних клінік заявили, що в його організмі міститься діоксин.

За версією слідства, В.ЮЩЕНКО був отруєний 5 вересня 2004 року на дачі тодішнього першого заступника голови СБУ Володимира САЦЮКА. З червня 2008 року і до зміни влади цього року Генпрокуратура не раз відзначала, що факт навмисного отруєння В.ЮЩЕНКА повністю доведено.

7 листопада 2010 року новий генеральний прокурор Віктор ПШОНКА підтвердив намір провести додатковий аналіз крові В.ЮЩЕНКА в рамках розслідування справи про його отруєння.

У грудні 2010 року В.ПШОНКА сказав, що в Генеральній прокуратурі України не виключають версії, що отруєння колишнього Президента України В.ЮЩЕНКА не було.

21 січня В.ЮЩЕНКА викликали до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України у справі про його отруєння в 2004 році.