Українська молодь вперше збереться на форум в Москві

У Москві 8-10 квітня пройде перший Український молодіжний форум Росії на тему «Діалог у молодіжному середовищі: шляхи розвитку».

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН у РФ організатори форуму, захід покликаний сприяти самоідентифікації та активізації діяльності української молоді у Росії, а також розвитку дружніх відносин між молоддю двох країн.

«Український молодіжний форум Росії не переслідує ніяких політичних або комерційних цілей, а вся робота проводиться ініціативною групою з числа української молоді, яка проживає в РФ», - йдеться у повідомленні оргкомітету форуму.

До участі у форумі запрошені керівники, активісти і рядові члени організацій або неформальних об`єднань української молоді в Росії. Крім того, вітається участь усіх бажаючих молодих людей, які хотіли б підтримувати зв`язок з Україною і бачать майбутнє відносин України і Росії у мирі та злагоді, зауважили організатори.

Серед організаторів - члени Українського молодіжного клубу (УМК) Москви, регіональної громадської організації «Українці Москви» та молодіжного крила українського культурно-просвітницького центру «Родина» (Саратов).

Відзначається, що програма форуму насичена різноплановими заходами і включає в себе пізнавальну (доповіді та обговорення), освітню (тренінги) і розважальну складові.

Зокрема, у перший день форуму в рамках секції «Майбутнє українців Росії: встановлення діалогу в молодіжному середовищі» перед присутніми виступлять представники МЗС РФ і Міністерства спорту, туризму і молодіжної політики РФ, уряду Москви, ректори провідних вишів Москви (МДУ, МГІМО, РУДН, РДГУ), а також представники МЗС України і Міністерства культури України.

У пізнавальній частині форуму передбачається участь молоді у роботі конференції «Країни світу: історія і сучасність» (у секції «Україністика»), де будуть обговорюватися теми «Україна очима сусідів», «Україна - історія, культура, традиції», «Російсько-українські культурні відносини: історія та сучасність».

Освітня частина форуму передбачає серію тренінгів. Зокрема, у ході тренінгу «Юридичні основи функціонування молодіжних організацій в РФ» юристи ознайомлять із законодавчою базою, що регламентує реєстрацію, правила і вимоги ведення поточної діяльності громадських організацій у Росії.

Тренінг «Основи роботи зі ЗМІ» передбачає навчання учасників способам ефективного донесення через медіа інформації про діяльність молоді.

Тренінг «Піар-підтримка діяльності молодіжних організацій» включає питання формування офіційних веб-ресурсів молодіжної громадської організації та її віртуальних представництв у соціальних медіа, а також проведення он-лайн піар-кампаній для просування молодіжних проектів в Інтернеті.

Учасники форуму також узагальнять найбільш ефективні методи роботи у молодіжному середовищі, обміняються відповідним досвідом і запланують заходи на наступний рік.

Налагодити взаємини української молоді Росії з однолітками в інших країнах покликана презентація проекту «Молодь діаспори - майбутнє закордонного українства».

Розважальна частина форуму передбачає спільний концерт делегатів і спеціальних гостей «У колі друзів».

Крім того, український гурт «Бумбокс» 8 квітня запрошує усіх учасників форуму на свій концерт - для українців Росії артисти готують спеціальний подарунок.

«Сподіваємось, що проведення першого Українського молодіжного форуму Росії стане прикладом для наших ровесників і в інших країнах світу, і таким чином розпочнеться процес згуртування української молоді зарубіжжя», - наголосили в оргкомітеті форуму.

Форум проходить за підтримки Посольства України у РФ, Національного культурного центру України у Москві, Об`єднання українців Росії, Центру вивчення України Інституту Європи Російської академії наук, а також палацу дитячої (юнацької) творчості на Воробйових горах.