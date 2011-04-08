Тігіпко не прийшов у ВР, бо захворів

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10:17, 08 квітня 2011Політика
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Виступатиме Надрага
|Адам Мартинюк
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на ранковому засіданні парламенту головуючий перший віце-спікер Адам МАРТИНЮК.
Він зазначив, що сьогодні під час Години запитань до уряду депутати заслухають інформацію Кабінету міністрів України щодо перспектив пенсійної реформи та погашення заборгованості із заробітної плати.
А.МАРТИНЮК повідомив, що від уряду виступить перший заступник міністра соціальної політики Василь НАДРАГА.
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