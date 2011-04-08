Тігіпко не прийшов у ВР, бо захворів

Віце-прем’єр-міністр України – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО не прийшов до Верховної Ради, оскільки перебуває на лікарняному.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на ранковому засіданні парламенту головуючий перший віце-спікер Адам МАРТИНЮК.

Він зазначив, що сьогодні під час Години запитань до уряду депутати заслухають інформацію Кабінету міністрів України щодо перспектив пенсійної реформи та погашення заборгованості із заробітної плати.

А.МАРТИНЮК повідомив, що від уряду виступить перший заступник міністра соціальної політики Василь НАДРАГА.