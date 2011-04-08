Януковичу нагадали, що він не цар Олександр ІІ

Релігійний експерт, політолог Юрій ДОРОШЕНКО наголошує, що Президент України зобов’язаний зустрічатися з представниками всіх релігійних конфесій.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Ю.ДОРОШЕНКА з приводу заяви Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про те, що у Чистий четвер він сподівається зустрітися з представниками Всеукраїнської ради церков.

«Президент України не повинен робити послуг народу, виконуючи свої безпосередні конституційний обов’язки, як глави держави. Зустрітися з Всеукраїнською радою церков – це прямий його обов’язок як Президента України, адже ВРЦ – це не окрема конфесія, а представницький орган усіх традиційних церков України. Тут не повинно бути сенсацій», - сказав Ю.ДОРОШЕНКО.

За його словами, глава держави зобов’язаний ставитися однаково до всіх релігійних організацій, які на законних підставах діють в країні. «Він повинен був провести таку зустріч ще рік тому. Бо тепер подається, що він, як цар Олександр ІІ, милостиво дарує нам вольності. Треба зрозуміти, що Віктор Федорович – це не Президент лише віруючих (Української православної церкви) Московського патріархату в Україні, а Президент усіх громадян України, незалежно від їх віросповідання. Це розуміли всі попередні три Президенти України», - наголосив Ю.ДОРОШЕНКО.

На думку експерта, В.ЯНУКОВИЧУ «варто звільнити радників з питань релігії, виходячи навіть із власних міркувань, адже такі підлеглі відверто підставляють свого шефа». «Вони звужують його електоральне поле: затискають Президента навіть не до електорату (УПЦ) Московського патріархату, а ще меншої, просто сектантської групи. Між якимось хлистами чи трясунами. Адже серед віруючих Московського патріархату, як свідчать дослідження, є симпатики, передусім Юлії ТИМОШЕНКО, а також Сергія ТІГІПКА, Арсенія ЯЦЕНЮКА. Не можна на особистих релігійних уподобаннях будувати всю державно-церковну політику», - підкреслив Ю.ДОРОШЕНКО.

Крім того, він звернув увагу на «невідповідність іміджу побожного ЯНУКОВИЧА реальній політиці у стосунку до релігійних організацій». «Реальність говорить про інше. Тепер релігійні організації мають платити за електроенергію майже на 50 відсотків більше, порівняно з минулорічним тарифом! Адже наприкінці квітня Національна комісія з питань регулювання електроенергетики вже вдруге підвищила тариф на електроенергію для релігійних організацій. А ще з 1 липня уряд АЗАРОВА майже вдвічі збільшив ставку оренди державного та комунального майна для церков, релігійних організацій та інших неприбуткових організацій. До речі, зробив він це, внісши зміни до постанови уряду Юлії ТИМОШЕНКО, якою ці ставки зменшувалися. Це все робиться на тлі того, що Президент позиціонує себе глибоко віруючою людиною та можливо навіть за порадами почне сповідатися у прямому ефірі. Дивно, адже хто-хто, а Віктор Федорович мав би знати, що «по ділам їх пізнаєте їх», - вважає експерт.

Ю.ДОРОШЕНКО зауважив, що священнослужителі у зв’язку з таким економічним наступом змушені підвищувати ціни навіть на свічки. «Якщо не вірите, зайдіть у будь-який храм і побачите: за останній рік зросли ціни на свічки, треби, церковну продукцію. Це не тому, що батюшкам приємно дивитися, як парафіяни витягають останню копійку. Просто іншого виходу у них немає – треба покривати комунальні тарифи, платити за газ, опалення, електроенергію. Знаю, що навіть у Києві цієї зими деякі храми не опалювалися – у релігійних громад на це не було грошей» - наголосив Ю.ДОРОШЕНКО.

За словами експерта, представники релігійних конфесій сьогодні очікують від Президента України відвертої розмови та сподіваються, що отримають відповіді, зокрема, і на ці болючі питання. При цьому, як зауважив Ю.ДОРОШЕНКО, залишається небезпека, що зустріч із представниками ВЦР матиме суто протокольний характер і не змінить нічого у державно-церковних відносинах. «Якщо так відбудеться, і Віктор ЯНУКОВИЧ не почує представників Всеукраїнської ради церков, це у свою чергу, ще раз негативно позначиться і на його авторитетові у загальноукраїнських релігійних колах», - переконаний експерт.