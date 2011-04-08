Янукович: безпека українських АЕС - справа честі Кабміну

Всі безпекові заходи на українських АЕС мають бути належно профінансовані. Про це сьогодні під час засідання ради національної безпеки і оборони заявив Президент України Віктор Янукович.

"Слід чітко за графіком здійснювати необхідні капіталовкладення. Вирішення цього питання - це справа, як кажуть, честі Кабінету Міністрів", - наголосив Президент.

Він зазначив, що нагальним завданням для усіх органів державної влади є підготовка та забезпечення прийняття законів з питань забезпечення ядерної та радіаційної безпеки атомної енергетики України.

"Необхідним вважаю прийняття на основі оновленого законодавства нової загальнодержавної цільової програми подолання наслідків чорнобильської катастрофи", - наголосив Президент.

Він також зауважив, що підтримання та постійне підвищення безпеки атомних електростанцій з додержанням вимог, норм, правил, стандартів ядерної та радіаційної безпеки, втілення передової міжнародної практики "мають бути найвищими пріоритетами".