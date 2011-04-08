Кабмін ліквідував більше 40 своїх органів

Кабінет міністрів України ліквідував більше 40 урядових органів.

Відповідну постанову від 28 березня № 346 оприлюднено на Урядовому порталі.

Рішення про ліквідацію цих органів Кабмін прийняв на виконання пункту 4 статті 7 Указу Президента України від 9 грудня 2010 р. “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”.

Так, згідно з постановою, ліквідуються наступні урядові органи: Агентство з питань оборонно-промислового комплексу, Адміністрація зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення, Головна державна інспекція на автомобільному транспорті, Державна авіаційна адміністрація, Державна авіаційна пошуково-рятувальна служба, Державна адміністрація зв’язку, Державна адміністрація автомобільного транспорту, Державна адміністрація морського і річкового транспорту, Державна архітектурно-будівельна інспекція, Державна геологічна служба, Державна гідрометеорологічна служба, Державна екологічна інспекція, Державна житлово-комунальна інспекція, Державна інспекція з енергозбереження, Державна інспекція з контролю за цінами, Державна інспекція з контролю якості вугільної продукції, Державна інспекція з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку, Державна інспекція навчальних закладів, Державна інспекція цивільного захисту та техногенної безпеки, Державна пробірна служба, Державна санітарно-епідеміологічна служба, Державна служба з охорони прав на сорти рослин, Державна служба з питань національної культурної спадщини, Державна служба заповідної справи, Державна служба кінематографії, Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон, Державна служба туризму і курортів, Державна соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді, Державне казначейство, Державний департамент адаптації військовослужбовців, звільнених в запас або відставку, та конверсії колишніх військових об’єктів, Державний департамент з питань адаптації законодавства, Державний департамент з питань банкрутства, Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини, Державний департамент інтелектуальної власності, Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю, Державний департамент надлишкового майна та земель, Державний департамент пожежної безпеки, Державний департамент страхового фонду документації, Державний департамент тракторного і сільськогосподарського машинобудування, Державний департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам, Українське агентство міжнародного розвитку, Центр обробки запитів країн — членів Світової організації торгівлі і Світової організації торгівлі та їх інформування.

Документом встановлено, що урядові органи, які ліквідовуються, виконуватимуть свої повноваження до передачі таких повноважень відповідним міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади.

Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, у системі яких функціонують урядові органи, доручено забезпечити належне виконання функцій урядових органів, що ліквідуються; здійснити заходи з ліквідації відповідних урядових органів та поінформувати у шестимісячний строк Кабінет міністрів України про результати проведеної роботи.

Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади також доручено передбачити під час підготовки проектів положень про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади віднесення повноважень урядових органів, що ліквідуються, до компетенції міністерств та інших центральних органів виконавчої влади; подати Кабінетові міністрів України пропозиції щодо внесення до актів законодавства змін, що випливають з цієї постанови, та привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.