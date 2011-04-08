У ГПУ кажуть, що Кучма до Москви поки не просився

Слідчі Генеральної прокуратури ще не отримували звернення від колишнього Президента України Леоніда КУЧМА з проханням дозволити йому з’їздити до Москви 12 квітня на святкування 50-річчя першого польоту людини в космос.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури на запитання, чи надасть слідчий Л.КУЧМІ такий дозвіл, якщо той звернеться до нього.

"Станом на сьогоднішній день звернення з боку обвинуваченого Леоніда КУЧМИ до слідчого не надходило. Якщо надійде, слідчий прийме рішення у відповідності до чинного законодавства", - сказали у прес-службі ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, Л.КУЧМУ запросили до Москви на урочистості, присвячені Дню космонавтики та 50-річчю першого польоту людини у космос.

Л.КУЧМУ, який у період 1986-1992 років був генеральним директором «Південмашу», одного із найбільших у світі заводів з виробництва ракетно-космічної техніки, запросив до російської столиці заступник голови оргкомітету з проведення святкування 50-річчя польоту Юрія Гагаріна у космос Анатолій ПЕРМІНОВ.

Святкові заходи відбудуться 12 квітня у Великому кремлівському палаці.

Довідка УНІАН. Генпрокуратура у березні порушила стосовно Л.КУЧМИ кримінальну справу. Він підозрюється у перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, що призвело до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Л.КУЧМІ обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.