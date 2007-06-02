Поки Черновецький дарував золото на храм, Тимошенко позбавила його більшості

БЮТ позбавив Київську міську раду більшості. Про це лідер блоку Юлія Тимошенко заявила сьогодні на брифінгу, пише РБК-Україна. За її словами, з`їзд ухвалив рішення про позбавлення мандатів деяких депутатів Київради, які, зокрема, брали участь в голосуванні земельних питань. Лідер БЮТ підкреслила, що тепер якщо ці депутати братимуть участь в сесії, рішення сесії будуть нелегітимними. Таким чином БЮТ робить все необхідне для проведення виборів мера Києва, відзначила Ю.Тимошенко.

Нагадаємо, що сьогодні мер столиці Леонід Черновецький брав участьв урочистостях з нагоди закладення наріжного каменю на місці будівництва Кафедрального собору Воскресіння Христового.

Як повідомив кореспондент УНІАН, міський голова Києва зробив свій особистий внесок у будівництво майбутнього храму – подарував 3 кілограми чистого золота. «Це десь 7 кілограмів сусального золота для розпису майбутніх куполів, про що я обіцяв раніше», - сказав мер. При цьому він підкреслив, що робить це в пам’ять 9-го дня поховання своєї матері, яка була православною.

При цьому Президент В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зробив сьогодні не останній внесок у майбутній храм. «Леонід Михайлович, окрім 3-х кілограмів золота, які він подарував, подарує ще, - з посмішкою сказав В.ЮЩЕНКО. - Я не вточнюю скільки, але я переконаний, що не тільки 3».