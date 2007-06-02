Ющенко взяв участь у відкритті будівництва Кафедрального собору УПЦ

Сьогодні в Києві у сквері за адресою Залізничне шоссе,3 за участю керівництва держави та міста закладено наріжний камінь на місці будівництва Кафедрального собору Воскресіння Христового.

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистостях з нагоди закладення каменю взяли участь предстоятель Української Православнорї Церкви ВОЛОДИМИР, Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ та інші офіційні особи.

Патріарх ВОЛОДИМИР зазначив, що українська павославна церква 15 років не мала свого Кафедрального собору, тому що «він був захоплений іншою церквою». Він підкреслив, що храм – це місце, де є особиста присутність Божа, і де люди зустрічаються з Богом. Блаженнійший висловив сподівання, що «розбудова Кафедрального собору буде всенародною, бо вже сьогодні церква має багато відгуків віруючих людей».

Він подякував керівництву держави та міста за допомогу у виділенні землі та будівництві нового храму.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що закладення наріжного каменю є великою подією для всієї православної церкви і підкреслив, що це співпадає з 15-річчям правління митрополитом ВОЛОДИМИРОМ канонічною православною церквою.

Міський голова Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, у свою чергу, підкреслив, що «відроджуючи ці святині, народ відроджує свою духовність». Він зробив свій особистий внесок у будівництво майбутнього храму – подарував 3 кілограми чистого золота. «Це десь 7 кілограмів сусального золота для розпису майбутніх куполів, про що я обіцяв раніше», - сказав мер. При цьому він підкреслив, що робить це в пам’ять 9-го дня поховання своєї матері, яка була православною.

Під час урочистості В.ЮЩЕНКО наголосив, що людству варто визнати, що у ХХ-му столітті відбулися найбільші війни, голод, терор. «Але прийшов час, і ми зрозуміли, що важливо мати моральне суспільство, суспільство справедливості. Дуже часто єдиною відповіддю, як це зробити, є церква, точніше, є віра, тому що віра дає не тільки переконання, віра дає силу, повертає енергію», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що поріг майбутнього храму будуть переступати десятки тисяч людей, які «будуть йти до нього за силою і вірою, будуть йти зі своїми клопотами і радощами».

«На одну Божу обитель стає більше, значить ще появляється новий, додатковий шанс для тисяч людей пізнати правду, духовність і стати сильнішими, добрішими на цьому світі», - зазначив Глава держави.

Він підкреслив, що брати участь у закладенні наріжного каменю для нього є велика честь і він висловив переконання, що храм буде побудований і для кожного буде велика честь «прикластится до знакової події у житті УПЦ».

При цьому В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зробив сьогодні не останній внесок у майбутній храм. «Леонід Михайлович, окрім 3-х кілограмів золота, які він подарував, подарує ще, - з посмішкою сказав В.ЮЩЕНКО. - Я не вточнюю скільки, але я переконаний, що не тільки 3».