Москва вже майже прямо пропонує Києву відмовитися від членства у СОТ?

У ході березневого візиту до України першого віце-прем`єра РФ Ігоря ШУВАЛОВА російська сторона майже прямо запропонувала Києву відмовитися від членства у Світовій торговій організації, повідомляє з посиланням джерела тижневик "Дзеркало тижня. Україна" (ZN.UA, № 13, 8-15 квітня).

За даними співбесідника видання, росіяни запевняли, що компенсують усі втрати, а потім Київ і Москва разом, на вигідніших умовах, про які домовиться Росія, вступлять у цю торгову організацію.

Публічно ж минулого тижня прозвучало трохи інша пропозиція, відзначає газета. Секретар Митного союзу (МС) Сергій ГЛАЗЬЄВ заявив, що у разі приєднання України до Митного союзу той може піти на «певне зниження» імпортних мит на ряд товарів, тобто, МС не має наміру опускати своє мито до рівня українських. Отже, Україні, яка підвищила імпортне мито майже удвічі, у разі приєднання до трійки Росії, Білорусі і Казахстану, буде висунуто претензії з боку держав, що зазнають збитків у результаті зміни нашою країною умов торгівлі.

«Кажуть, «передова група ПУТІНА» висловила Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ і його команді не тільки велике співчуття, а й готовність підставити у скрутну хвилину потужне плече: входження України до МС і перераховані вище бонуси допоможуть стабілізувати економіку, нагодувати і заспокоїти народ, і, як наслідок, зберегти владу. Проте, подібну пропозицію ніхто у Києві серйозно не сприймає, і таких прецедентів в історії СОТ ще не було», - пише видання.

Отже ZN.UA звернулося до заступника міністра економіки, глави української делегації на переговорах з Європейським Союзом щодо зони вільної торгівлі Валерія П’ЯТНИЦЬКОГО з питанням про можливість повторного вступу України до СОТ «на вигідніших умовах».

«Вигідніших - для кого? Для російської сторони? - уточнив В.П’ЯТНИЦЬКИЙ. - Якщо ми вийдемо з СОТ, назад дорога не буде простою. По завершенні певної процедури, яку треба буде виконати після подачі заявки про вихід, для України припиниться застосування загального режиму найбільшого сприяння з боку країн - членів СОТ. Так, у нас є торговельно-економічні угоди з різними державами, але, як правило, вони складаються з півтора десятка статей лозунгового характеру про те, що ми домовилися торгувати в режимі найбільшого сприяння, що означає застосування мит відповідним чином. І все. Далі перед нашою країною у них немає ніяких зобов`язань».

Крім того, за словами заступника міністра, виникає питання: «Хто вступає до СОТ - Росія чи Митний союз?». На сьогодні МС не веде переговори з СОТ, а переговори веде конкретна країна - Росія. «І я не виключаю, що станеться така подія, як вступ Росії до СОТ. Можна припустити, яким чином до окремої держави потім «доточуватимуться» інші. Оскільки вступить не МС як окрема митна територія, а конкретна країна. Після цього починаємо вступати ми. Перше, що нам говорять росіяни: ви мусите прийняти всі умови, на яких вступали ми, - змінити мита, прийняти квоти… І вийде, що Росія успішно буде членом СОТ, а вся решта членів МС безуспішно вступатиме», - пояснив В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.

Однак і у разі, якщо Україна увійде до Митного союзу, залишаючись членом СОТ, проблеми виникнуть колосальні, адже після ухвалення єдиного митного тарифу МС їй доведеться протягом років вести нові переговори з членами організації, які всі зазнали через її рішення втрати, і задовольняти їх претензії, наголошує видання. Представники профільних українських інституцій, що проводили підрахунки, називають суми від 4 млрд. до 6 млрд. доларів.