Партія регіонів використала Цушка?

Екс-генеральний прокурор Святослав ПІСКУН мав домовленість з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ про заміну його на цій посаді на Віктора ШЕМЧУКА.

Такого висновку дійшла Моніторингова група Київського інституту проблем управління імені Горшеніна, аналізуючи запис програми Савіка ШУСТЕРА «Свобода слова» (ICTV, 1 червня).

Зокрема, в коментарі, переданому УНІАН, і розміщеному на сайті інституту, експерти нагадують, що, розповідаючи про події в Генеральній прокуратурі, адвокат Тетяна МОНТЯН висловила думку, що ситуація була доволі простою: «з С.ПІСКУНОМ була домовленість про те, що його замінять В.ШЕМЧУКОМ. Але він попросив легітимізацію цієї дії в очах Партії регіонів. Ця тема була доручена Валерію ГЕЛЕТЕЮ». Т.МОНТЯН стверджувала, що помічник С.ПІСКУНА зрозумів це і сповістив представників Партії регіонів. «Вони своєчасно з`явилися і його (С.ПІСКУНА) повернули. При цьому зателефонували Василю ЦУШКУ і сказали: «Озброєні люди! У приміщенні Генпрокуратури! Це ж треба! Приїжджайте, рятуйте». В.ЦУШКО взяв і приїхав. Мені він заявив, що ніхто йому жодних наказів не віддавав, і всі спроби будь-яких політичних сил зараз відпіаритись на цьому не мають жодних підстав», - наголошувала Т.МОНТЯН.

Коментуючи ці слова Т.МОНТЯН, експерти Інституту імені Горшеніна відзначають, що «Беркут» прибув не звільняти С.ПІСКУНА, нібито взятого в заручники, і не відновлювати «історичну справедливість». «Беркут» було викликано для того, аби не дати змоги С.ПІСКУНУ передати свої обов`язки новому генеральному прокуророві – В.ШЕМЧУКОВІ.

«Якщо читати між рядками, можна зрозуміти: Президент і С.ПІСКУН домовились про мирну передачу влади в Генеральній прокуратурі. В.ГЕЛЕТЕЙ повинен був цю справу легітимізувати і допомогти С.ПІСКУНУ «зберегти обличчя» перед представниками Партії регіонів», - вважають в Інституті імені Горшеніна. Вони не виключають, що помічник С.ПІСКУНА, «приставлений до нього в ролі того, аби «дивитися» від Партії регіонів», зрозумів, що відбувається, і повідомив «куди слід». «Після цього з`являється В.ЦУШКО на чолі «Беркута» і віддає С.ПІСКУНУ команду: «Сидіти!», - переконані експерти.

«Якщо взяти до уваги заяву Т.МОНТЯН, то С.ПІСКУНА в заручники взяв «Беркут» і В.ЦУШКО. А якщо бути зовсім точним – Партія регіонів, яка використала В.ЦУШКА як знаряддя досягнення власних цілей», - відзначають в Інституті імені Горшеніна.

За словами експертів, дивує й те, що «слова Т.МОНТЯН жодним чином не зустріли заперечення у представників Партії регіонів чи Соціалістичної партії, які були в студії програми «Свобода слова» (народних депутатів Володимира СІВКОВИЧА і Євгена ФІЛІНДАША), а також не викликали зустрічних питань у представників «Нашої України» і БЮТ».

Експерти запитують себе: «Невже на кулуарному рівні ця версія давно вже канонізована і ні в кого не викликає сумніву? Або пані Т.МОНТЯН розкрила якусь таємницю, вибовтала щось таке, що було відомо всім політикам і давно – заздалегідь – прийняте як основна версія?».