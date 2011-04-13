Суд відпустив тризубівців на поруки депутатів-нашоукраїнців

Жовтневий районний суд Запоріжжя випустив з-під арешту членів ВО «Тризуб» на поруки народних депутатів від «Нашої України».

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Наша Україна», за словами народного депутата, заступника голови політради «Нашої України» Андрія ПАРУБІЯ, який взяв участь у засіданні суду, на початку засідання він передав звернення від свого імені і ще трьох народних депутатів від «Нашої України» - Володимира В’ЯЗІВСЬКОГО, Лілії ГРИГОРОВИЧ, Зіновія ШКУТЯКА - про взяття на поруки усіх ув’язнених «тризубівців».

«Присутність у суді двох «тризубівців», яких раніше випустили на поруки, є підтвердженням того, що вони не будуть уникати слідства», - заявив при цьому А.ПАРУБІЙ.

За його словами, суд взяв до уваги його аргументи та прийняв рішення задовольнити клопотання депутатів і відпустити підсудних після засідання суду під підписку про невиїзд.

«Це невелика, але наша спільна перемога. Для нас найголовніше було, щоб хлопці опинилися на волі, щоб вони нарешті змогли повернутися до своїх домівок, до своїх родин. І сподіваюся, те, що відбувалося з ними у СІЗО, залишиться у минулому», - наголосив депутат.

Водночас, А.ПАРУБІЙ зауважив, що самі причини затримання і суду у цій справі - надумані. «Замість того, щоб не допустити незаконного встановлення пам’ятника Сталіну, винному в організації геноциду українського народу, та покарати осіб, які незаконно встановили цей пам’ятник, правоохоронні органи заарештували та звинувачують патріотів, які спробували провести демонтаж цього ідола», - заявив А.ПАРУБІЙ.

За словами депутата, прокуратура Жовтневого району Запоріжжя у найгірших традиціях радянського правосуддя ігнорує політичний зміст справи і приписує «тризубівцям» статтю про зазіхання на знищення чужого майна «в особливо великих розмірах». «Очевидно, за такими діями правоохоронних органів стоїть політичне замовлення центральної влади», - вважає А.ПАРУБІЙ.

Він наголосив на тому, що «Наша Україна» вимагає розгляду справи про знищення пам’ятника Сталіна по суті. «Суть цієї справи не у пошкодженні незаконно встановленого майна, а в тому, чи вважає українська правоохоронна система та влада загалом можливим встановлення в Україні пам’ятників катам українського народу», - підкреслив А.ПАРУБІЙ.

Як заявив депутат, «Наша Україна» триматиме цю справу на контролі і надасть їй широкого розголосу. «Український народ буде поіменно знати представників правоохоронної системи та влади, які виправдовують сталінські злочини та засуджують українських патріотів», - підкреслив А.ПАРУБІЙ.