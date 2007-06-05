Європа приготувала кнут та пряник для Ющенка, Януковича та Мороза

Голова делегації Європарламенту по зв’язках з Україною Адріан СЕВЕРІН (група соціалістичних партій, Румунія) пропонує закликати українських політиків до стабільності та демократизації.

Про це він заявив в інтерв’ю кореспонденту УНІАН в Брюсселі.

А.СЕВЕРІН зазначив, що запропонував три поправки до проекту доповіді депутата Міхала Томаша КАМІНСЬКОГО (група правих партій, Польща) щодо мандату на переговори з Україною про нову посилену угоду, розгляд і голосування по якій заплановано завтра, 5 червня, у комітеті з питань закордонних прав Європарламенту.

За словами депутата, перша поправка стосується нинішньої компромісної угоди, досягнутої українськими політиками щодо врегулювання політичної кризи.

“Ми говоримо про політичне рішення в цій угоді, але не будь-яке політичне рішення, а стабільне політичне рішення, оскільки ми зрозуміли, що ваші лідери можуть інколи досягнути рішення, але ці рішення не є стабільними”, - сказав А.СЕВЕРІН.

Друга поправка, яка, за його словами, є найважливішою, спрямована на те, щоб пов’язати процес інтеграції України до ЄС з демократичними процесами всередині України.

“Як я казав кілька разів, гарні емоційні слова та чудові прагнення недостатні. Це має бути зроблено. І зроблено на основі верховенства права, системи стримувань та противаг, прозорості, відповідальності, захисту прав людини і так далі”, - наголосив єврпейський депутат.

“Таким чином, ми хочемо з одного боку тримати двері відчиненими для України, а з іншого боку – попередити українців, що вони мають зробити частину роботи, і якщо вони не зроблять цю частину роботи ми не зможемо посилювати цю угоду”, - додав він.

Третя поправка, за словами А.СЕВЕРІНА, пропонує доручити Єврокомісії та Раді ЄС інформувати про хід переговорів не лише комітет з питань закордонних справ Європарламенту, але Європарламент в цілому, і, зокрема, делегацію по зв’язках з Україною.

А.СЕВЕРІН зазначив, що ці поправки поки не підтримуються доповідачем М.КАМІНСЬКИМ, а тому комітет з питань закордонних справ визначатиметься завтра по цих поправках голосуванням.