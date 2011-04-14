У Януковича просять для УПЦ МП статус «домінуючої» церкви в Україні

Громадськість Української православної церкви Московського патріархату закликає Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА надати УПЦ "статус домінуючої" церкви в Україні і не вести нашу державу в Європу.

Як повідомляє сайт «Релігійно-інформаційна служба України», 10 квітня в Києві відбулися збори громадськості Української православної церкви (Московський Патріархат), в якому взяв участь православний актив зі столичного регіону, Чернігова, Вінниці, Одеси, Миколаєва, Рівного, інших регіонів України. Присутні прийняли резолюцію, а також висловили рішуче нерозуміння дій Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, який отримав благословення від предстоятеля Російської православної церкви Патріарха Кирила, але «замість зміцнення «Русского мира» веде Україну в «чужу і ворожу» Європу.

За повідомленням «Релігії в Україні», учасники зборів прийняли звернення до Президента України В.ЯНУКОВИЧА, "якого православна громадськість активно підтримувала на президентських виборах, із закликом припинити інтегрувати Україну в чужу і ворожу західну цивілізаційно-державну структуру – Євросоюз". Віруючі закликали Президента, прем`єр-міністра, Верховну Раду "надати канонічній Православній церкві в Україні статус домінуючої. Як сказано у повідомленні: Церква з більш як 1000-річною історією, яка сформувала генотип нашого народу, до якої і сьогодні відносить себе його переважна більшість, не повинна мати такі ж права і статус, як всі інші конфесії, особливо новоспечені секти".

На зборах також було прийнято рішення звернутися до влади з вимогою надати російській мові статус другої державної.