Томенко переконаний, що влада вб'є медицину в селі

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО переконаний, що реформа сфери охорони здоров`я в такому вигляді, як її таємно проводить влада, фактично знищить сільське населення України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі М.ТОМЕНКА.

За словами віце-спікера, в такій бідній країні, як Україна, реформа в такому вигляді, як її пропонують, може призвести не до укрупнення так званих «госпітальних округів», а появи нових цвинтарів.

М.ТОМЕНКО пояснив, що реформа передбачає об`єднання госпітальних округів в населених пунктах. «Все це вб`є медицину в селі. Спочатку треба було продумати, як місцеве самоврядування підняти, щоб в селах та селищах з’явилися кошти, сільське господарство підняти, а потім думати, як об`єднувати ці райони та їх медицину», - сказав він.

При цьому, за словами М.ТОМЕНКА, така реформа і таке об`єднання відбувається без будь-якого суспільного обговорення. «Тишком-нишком в областях створюються так звані госпітальні округи. Але всі прекрасно розуміють, що йдеться не лише про зменшення кількості закладів охорони здоров`я, а і про проектування майбутнього територіально-адміністративного устрою, який призведе до радикального скорочення сільських районів в кожній області», - наголосив віце-спікер.

За його словами, таким чином приблизно із 25-30 районів, для прикладу, в центральних областях України залишиться приблизно по 10.