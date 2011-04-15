Пшонка: у справі про отруєння Ющенка проблеми створює він сам

Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА не бачить зацікавленості колишнього Президента Віктора ЮЩЕНКА в тому, щоб об’єктивно розслідувалася кримінальна справа про його отруєння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Вінниці.

«По отруєнню ЮЩЕНКА - справа розслідується, але є реальні проблеми по її розслідуванню. Найбільшою проблемою у ній є проведення слідчих дій з ЮЩЕНКОМ. Нема його активності, і ми вбачаємо, що й зацікавленості у тому, щоб об’єктивно розслідувалася ця кримінальна справа», - сказав В.ПШОНКА.

Генпрокурор також підтвердив, що В.ЮЩЕНКО декілька разів запрошувався для слідчих дій до прокуратури, але не з`являвся. «Це ж іде мова про експертизу крові, про що вже неодноразово говорили. Тому вбачається, що сам Віктор ЮЩЕНКО не зацікавлений у об’єктивності розслідування цієї кримінальної справи», - сказав він.

На запитання відносно того, що В.ЮЩЕНКО заявляв про готовність здати аналізи повторно, В.ПШОНКА відповів, що В.ЮЩЕНКО веде себе недобросовісно в процесі розслідування кримінальної справи. «Віктор Андрійович ЮЩЕНКО дає багато коментарів, але практично веде себе недобросовісно в процесі розслідування кримінальної справи. Тому його заяви розходяться з фактичними обставинами», - додав В.ПШОНКА.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня В.ЮЩЕНКО заявив, що готовий здати повторний аналіз крові, якщо Генеральна прокуратура надасть правові висновки, що при проведенні минулої міжнародної експертизи були виявлені якісь порушення.