Діденко і Макаренко хочуть іти під суд тільки разом з Тимошенко

Адвокати колишнього першого заступника голови НАК «Нафтогаз України» Ігоря ДІДЕНКА та екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА просять суд повернути справу щодо їхніх підзахисних у Генеральну прокуратуру до завершення розслідування кримінальної справи щодо екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у зв’язку із підписанням нею газових контрактів у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне клопотання адвокати подали під час засідання Печерського районного суду Києва, який розпочав розгляд по суті кримінальної справи щодо вказаних екс-посадовців.

Як пояснив журналістам під час судової перерви адвокат А.МАКАРЕНКА Юрій СУХОВ, «ми просимо направити справу до прокуратури для перегляду обвинувачення МАКАРЕНКА і ДІДЕНКА, тому що нам стало відомо про порушення кримінальної справи проти ТИМОШЕНКО, а ця справа і справа наших підзахисних є тотожними”.

“Справа ТИМОШЕНКО первинна, наша справа похідна, і не відомо, що буде встановлено у цій справі. Це як телега попереду коня”, - сказав Ю.СУХОВ.

Як повідомляв УНІАН, І.ДІДЕНКА та А.МАКАРЕНКА звинувачують у нібито неправомірному митному оформленні природного газу.

І.ДІДЕНКА було затримано 9 липня 2010 року у рамках розслідування кримінальної справи про спричинення шкоди Україні за наслідками розгляду позову “РосУкрЕнерго” до "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі.

Дана справа об’єднана в одне провадження разом із кримінальною справою, яку було порушено за аналогічні злочини щодо А.МАКАРЕНКА.

У даній справі, крім І.ДІДЕНКА та І.МАКАРЕНКА, звинувачення були пред`явлені й іншим посадовцям, які працювали з ними - Тарасу ШЕПІТЬКУ, Сергію ГАРЯЧОМУ, Олександру КОНЄВУ, Олегу БОРДІЛОВСЬКОМУ.