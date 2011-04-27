Олійник визнав голосування за Харківські угоди своєю помилкою

Народний депутат Святослав ОЛІЙНИК вважає своєю помилкою голосування за затвердження Харківських угод у Верховній Раді рік тому.

Про це він заявив у коментарі УНІАН.

«Я вважаю своєю помилкою підтримку в парламенті Харківських угод», – заявив С.ОЛІЙНИК.

«Треба навчитися визнавати помилки. Свого часу я свідомо віддав свій голос за ратифікацію Харківських угод, щиро повіривши, що це призведе до зниження ціни на газ для України – це повинно було б зробити українську економіку конкурентоспроможною. На жаль, у результаті ціна на газ не зменшилася, а вітчизняна економіка входить у ще глибшу кризу», – констатував він.

«Рік тому ще не було настільки очевидним те, що майже всі благі наміри та гарні декларації нинішньої влади врешті закінчуються протилежним результатом», – підкреслив депутат.

Він також додав, що історія з Харківськими угодами і ціною на газ означає, що Україна так і не стала суб’єктом міжнародних відносин, а українська влада вкотре продемонструвала свою нездатність діяти у інтересах країни.

Як відомо, Харківські угоди були підписані 21 квітня 2010 року Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та його російським колегою Дмитром Медведєвим. Згідно з документом, перебування Чорноморського флоту Росії на севастопольській базі продовжено на 25 років.

Крім того, у ході переговорів президенти домовилися про зниження ціни на імпорт газу на 30% від вартості, яка щоквартально розраховується за формулою, закріпленою в контракті на постачання газу між російським «Газпромом» та Національною акціонерною компанією «Нафтогаз Україна». Зараз ціна на російський газ для України становить 334 долари за тисячу кубометрів.

Під час візиту прем`єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА до Києва 12 квітня український прем`єр МИКОЛА Азаров заявив, що справедлива ціна на російський газ для України складає близько 200 доларыв за тисячу кубометрів. Проте 13 квітня В.ПУТІН заявив, що Росія не домовлялася з Україною про перегляд принципів ціноутворення на газ.

Згідно з меморандумом української влади до Міжнародного валютного фонду, НКРЕ підвищить ціни на природний газ для населення в цілому на 30% до липня 2011 року.