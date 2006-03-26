На кожні 126 виборців - 1 спостерігач
11:57, 26 березня 2006Політика
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Перебіг виборчого процесу в Україні відстежуватиме майже 300 тисяч спостерігачів
294 тисячі 493 спостерігачі стежитимуть за перебігом виборчого процесу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Центральної виборчої комісії Ярослав ДАВИДОВИЧ.
За його словами, з них 287 тис. 609 спостерігачів представлятимуть різні політичні партії та блоки, 3 тис. 368 - громадські організації та 3 тис. 516 – міжнародні спостерігачі.
Як повідомляв УНІАН, до виборчих списків внесено 37 млн. 57 тис. 567 виборців...
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