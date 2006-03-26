На кожні 126 виборців - 1 спостерігач

294 тисячі 493 спостерігачі стежитимуть за перебігом виборчого процесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Центральної виборчої комісії Ярослав ДАВИДОВИЧ.

За його словами, з них 287 тис. 609 спостерігачів представлятимуть різні політичні партії та блоки, 3 тис. 368 - громадські організації та 3 тис. 516 – міжнародні спостерігачі.

Як повідомляв УНІАН, до виборчих списків внесено 37 млн. 57 тис. 567 виборців...