Біля Севастопольської адміністрації урочисто підняли червоний прапор

Біля будівлі Севастопольської міської державної адміністрації сьогодні провели урочисту церемонію підняття копії прапора Перемоги.

Як передає кореспондент УНІАН, підняли копію Прапора Перемоги у присутності представників міської державної адміністрації, міської ради, громадськості і преси три військові моряки Військово-морських Сил України.

Прапор розвівається на флагштоку поряд з Державним прапором України і прапором міста Севастополя.

Заступник голови МДА Ірина ЦОКУР під час виступу на церемонії відзначила, що прапор Перемоги є символом всіх прапорів, які встановлювали в результаті запеклих боїв, в результаті перемоги. «Це символ перемоги радянського народу і його збройних сил над фашистською Німеччиною», - сказала вона і висловила сподівання, «що цей хвилюючий момент - підняття копії прапора Перемоги - відбуватиметься всі подальші роки».

Під час заходу ведуча церемонії оголосила, що церемонія проводиться відповідно до Закону України «Про внесення змін до закону «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1945-1945 років про порядок офіційного використання копій прапора Перемоги», а також відповідно до рішення Севастопольської міськради про використання копії прапора Перемоги під час міських заходів.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня Верховна Рада України прийняла закон «Про внесення змін до Закону України „Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років” (про порядок офіційного використання копій прапора Перемоги).

4 травня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що підпише закон про використання червоних прапорів під час святкових заходів до Дня Перемоги, як тільки документ надійде йому на підпис.