Львівські “регіонали” заявляють, що їхні активісти постраждали

9 травня у Львові під час заходів до Дня Перемоги постраждали члени міської організації Партії регіонів унаслідок нападу на них представників ультраправих сил.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Львівської міської організації Партії регіонів.

«Напад на членів Львівської міської організації Партії регіонів був здійснений під час ходи від Пагорбу Слави до Марсового поля на перехресті вулиць Пасічна - Личаківська. Колона із близько тисячі осіб під прапорами і з наплічними пов’язками ВО «Свобода», яка стояла поблизу церкви на вул. Личаківській, побачивши кілька десятків членів ЛМО Партії регіонів, які мали на грудях «Георгіївські стрічки», почала провокувати останніх, забороняючи їм пройти до Марсового поля. Коли члени Партії регіонів спробували заспокоїти опонентів, прибічники ВО «Свобода» розпочали шарпанину, зриваючи «Георгіївські стрічки» і наносячи при цьому тілесні ушкодження», - йдеться у заяві.

Львівські “регіонали” повідомляють також, що невідомі з масками і марлевими пов’язками на обличчях, почали бризкати в обличчя членам Партії регіонів сльозогінний газ і закидати їх димовими шашками. “У результаті цих дій постраждали не лише “регіонали", а й журналісти, які йшли неподалік. Зокрема, фотограф Павло ПАЛАМАРЧУК і журналіст «Українських новин» Сергій ТРУХАН. У результаті інциденту тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості отримали двоє членів Партії регіонів, які на даний час отримують медичну допомогу. Крім цього, під час сутички від ультраправих сил постраждали і пересічні перехожі», – заявляють львівські “регіонали”.

Водночас, як повідомляв УНІАН, сьогодні у Львові було затримано п’ять активістів і прихильників парторганізації ВО «Свобода». Крім того, до лікарні потрапили двоє членів ВО «Свобода». Одному, 1983 р. н., прострелили ногу, іншому, 1988 р. н., міліцейським кийком було розбито голову і в нього діагностували струс мозку. Про це УНІАН повідомив голова фракції ВО «Свобода» у Львівській міській раді Руслан КОШУЛИНСЬКИЙ.

Також, за даними УНІАН, під час сутичок в районі пагорба Слави і Марсового поля між представниками патріотичних сил і особами, що святкували День Перемоги - представниками партій КПУ, «Родини», «Русское единство» та ветеранами, постраждав сам Р.КОШУЛИНСЬКИЙ і двоє журналістів центральних ЗМІ, однак вони за медичною допомогою не зверталися.

Також під час згаданих заходів у Львові постраждав голова Тернопільської обласної ради Олексій КАЙДА, який повідомив УНІАН, що приїхав на святкування Дня Львова і коли побачив дії, які чиняться біля пагорба Слави, намагався захистити людей, яких били. За словами О.КАЙДИ, йому розірвали куртку і, незважаючи на те, що поруч були депутати Львівської обласної ради, їх не пропустили до пагорба Слави, застосовуючи силу до людей, які стояли за кордонами міліції, поза пагорбом Слави.