Івано-Франківська облрада відреагує на червоні прапори

Депутати Івано-Франківської обласної ради відреагують на факти використання червоних прапорів 9 травня на території області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора на брифінгу повідомив голова Івано-Франківської обласної ради Олександр СИЧ.

За його словами, попри рішення обласної ради заборонити на території області використання 9 травня червоних прапорів, такі факти мали місце в Івано-Франківську та Коломиї.

В.СИЧ нагадав, що закон про використання червоних прапорів не був підписаний Президентом України, тому «легітимного права використовувати червоні прапори під час заходів 9 травня не було». «Тому не було жодного сумніву, що рішення облради буде виконано, зокрема в частині використання червоних прапорів», - зауважив голова облради.

Він повідомив, що всі факти розгляне відповідна профільна комісія облради і запропонує відповідний проект рішення ради. «Я не знаю, яким буде рішення, але те, що це питання буде винесене на облраду, - однозначно», - наголосив О.СИЧ.

Голова облради також заявив, що представники правоохоронних органів під час святкування Дня Перемоги перешкоджали депутатам обласної ради та рад нижчих рівнів, реалізувати свої повноваження. “Маємо факт, зокрема в Івано-Франківську, що депутатам обласної ради та рад інших всупереч чинному законодавству створювались перешкоди у виконанні ними своїх депутатських повноважень, - наголосив В.СИЧ. – Незважаючи на те, що вони показували правоохоронцям посвідчення, їх не пропускали до місць проведення заходів, а вони мали намір виконати рішення облради, щоб на території області не було червоних прапорів».

За його словами, якщо профільна комісія встановить факти порушення законодавства щодо використання червоних прапорів, то ті чи інші посадові особи будуть покарані.

Як повідомляв УНІАН, Івано-Франківська облрада 15 квітня вирішила заборонити на території області публічне використання 9 травня червоних прапорів.