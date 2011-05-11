Герман подумує вернутися у ВР
08:30, 11 травня 2011Політика
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"Я не суддя, я скромний радник президента"
Радник президента Ганна Герман думає про те, щоб повернутися в Верховну Раду.
Про це вона повідомила в ефірі 5 каналу, коментуючи рішення парламенту про вивішування червоних прапорів перемоги під час святкових заходів.
Відповідаючи на питання, чи прийняла б вона таке рішення, будучи в Верховній Раді, Герман сказала, що вона не знає, бо "я не суддя, я скромний радник президента".
"Я думаю про це, що, можливо, варто буде повернутися в парламент", - додала вона.
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