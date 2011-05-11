Нардепи отримають запит для «перевірки на вошивість»

Активісти Громадського руху "Стоп цензурі!" ініціюють 450 запитів до всіх депутатів Верховної Ради, в яких вимагатимуть оприлюднення декларацій про доходи.

"На підставі закону України "Про доступ до публічної інформації" просимо Вас повідомити, в яких засобах масової інформації і коли (точна дата) була оприлюднена Ваша декларація про доходи за 2010 рік", - ідеться у зверненні, повідомляє сайт руху.

В разі, якщо декларація про доходи на 2010 рік не була оприлюднена в ЗМІ, ініціатори звернень просять надати її копію.

Запитами до депутатів парламенту журналісти Руху підтримують громадську кампанію з впровадження та моніторингу виконання закону "Про доступ до публічної інформації", який набув чинності 9 травня поточного року.

Партнерами ініціативи виступили Всеукраїнська громадська організація Альянс "Майдан" і Партнерство "Новий Громадянин".

"Це, так би мовити, перевірка на вошивість", - каже головний редактор сайту "Владометр.org" Вахтанг Кіпіані.

"Можна говорити про абстрактні речі, а є те, що ближче до тіла, те, що називається "особисті фінанси". Оскільки депутати приходять у владу здебільшого не дуже багатими людьми, а йдуть або залишаються в ній гіпербагатими, то десь там приховуються секрети", - зазначає він.

На думку Кіпіані, "такий, наприклад, щорічний моніторинг їхніх статків міг би бути для суспільства індикатором їхньої чесності, відкритості й розуміння, що в "датському королівстві" щось треба міняти".

"Я думаю, що влада має перестати бути хлібним місцем", - додає він.

Кіпіані також вважає, що оприлюднення декларацій про доходи може стати першим кроком до професіоналізації політики.

А керівник Бюро журналістських розслідувань "Свідомо" Єгор Соболєв упевнений, що працюють лише ті правила, яких люди самі дотримуються і вимагають від інших їх дотримання.

"Не потрібно думати, що чиновник сам розкриє вікно й буде кричати, що він покаже документи про махінації з бюджетними коштами. Таких чиновників взагалі нема в світі, але в багатьох країнах є активні люди, які вимагають виконання законів від цих чиновників. Якщо таких людей у нас буде багато, то закон буде виконуватись", - каже він.

Закон "Про доступ до публічної інформації" Верховна Рада ухвалила 13 січня 2011 року.

Закон визначає, що публічна інформація повинна надаватися громадянам після запиту до держорганів. Зокрема, не може бути обмеженим доступ до інформації "про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном…". Відкритими також стають декларації про доходи осіб, які обіймають чи претендують на посаду у держорганах, і декларації членів їхніх сімей.

За відмову відповідати на запит, затримку чи неправдиву інформацію чиновників каратимуть.

Українська правда