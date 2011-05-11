Прокуратура дозволила Луценку в палаті телевізор і книги

Прокуратура Києва повідомляє про задовільний стан здоров’я переведеного з СІЗО до лікарні колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури м. Києва.

Прокуратура нагадує, що 10 травня за зверненням адміністрації Київського слідчого ізолятору слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України надав дозвіл на переведення Ю.ЛУЦЕНКА в лікарню швидкої допомоги для проведення медичного обстеження в умовах стаціонару.

«За повідомленням працівника прокуратури м. Києва, який безпосередньо здійснює нагляд за додержанням законів у Київському слідчому ізоляторі, стан здоров’я Ю.ЛУЦЕНКА на ранок 11.05.2011 задовільний. Тахікардії немає, артеріальний тиск 110/70, ацетон слабопозитивний. Задоволено прохання Ю.ЛУЦЕНКА щодо доставляння йому в палату телевізора та книг», - йдеться в повідомленні прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня колишній міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО оголосив про початок з 22 квітня голодовки на знак протесту проти рішення апеляційного суду про продовження терміну утримання його під вартою. Суд аргументував таке рішення тим, що Ю.ЛУЦЕНКО і його адвокати спеціально зволікають із ознайомленням з матеріалами поділа.

10 травня дружина екс-міністра Ірина ЛУЦЕНКО заявила, що стан здоров`я Ю.ЛУЦЕНКА постійно погіршується. І.ЛУЦЕНКО повідомила, що наразі вага її чоловіка становить 85,5 кілограма, за час голодовки він втратив 20 кілограмів.

Увечері 10 травня Ю.ЛУЦЕНКА зі слідчого ізолятора доставили до лікарні швидкої допомоги Києва.