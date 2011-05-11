Литвин - опозиції: вийти можна, а як зайти потім – ось проблема

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН закликав фракції “БЮТ-Батьківщина” та НУ-НС шукати компроміси і не йти із сесійної зали парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, після того, як ці фракції заявили, що підуть із сесійної зали у зв’язку із переслідуваннями колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, В.ЛИТВИН закликав їх дати можливість «підтримувати діалог і знаходити компроміс».

«Якщо ні, то буде коса на камінь находити. Що це дасть нам?», - запитав В.ЛИТВИН.

Він наголосив, що «вийти можна, а як зайти потім – ось проблема».