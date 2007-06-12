Перша п`ятірка виборчого списку НСНУ

Як ми повідомляли , очолить список блоку Юрій Луценко. За інформацією Комерсант-Україна, другим номером списку стане В’ячеслав Кириленко, лідер НСНУ. Третім – міністр оборони Анатолій Гриценко, четвертим – міністр закордонних справ Арсеній Яценюк, кандидатура п`ятого номера остаточно не визначена, але існує ймовірність того, що ним буде народний депутат Микола Катеринчук. За деякою інформацією, корективи до остаточного варіанту списку може внести президент Віктор Ющенко. У десятці списку до вищеназваних політиків приєднаються також лідери всіх політичних партій, що входять у блок, але не потрапили до п`ятірки.