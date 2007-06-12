Луценко очолить виборчий блок НСНУ

Виборчий список майбутнього блоку "Народна самооборона – `Наша Україна`" (НСНУ) очолить Юрій Луценко. Як повідомляє Коммерсант-Україна , переговори по створенню виборчого блоку за участю Народного союзу "Наша Україна" (НСНУ), блоку "Народна самооборона Юрія Луценка" ("Самооборона") і блоку "Рух – Українські правиця" ("Правиця") знаходяться на завершальній стадії. В найближчий день лідери політичних сил зберуться на останню зустріч, за підсумками якої буде підписаний договір про створення єдиного блоку.

Найважче було досягти компромісу з питання розподілу квот між учасниками блоку. За останньою інформацією, майже половина кандидатів в депутати від блоку будуть представниками "Самооборони" і "Правиці". Соратникам Юрія Луценка буде виділено 25% місць в списку, а націонал-демократам – 21%. НСНУ у результаті одержить решту 54% місць. Тим часом, за інформацією Коммерсанта, "Правиця" досі не до кінця згодна з виділеною нею квотою. Найбільші претензії висловлює "Народний рух", лідери якого вимагають виділити їм стільки ж місць в прохідній частині списку, скільки і в блоці "Наша Україна" зразка 2006 року.

За словами джерел, існує також негласна квота президента, яка складає 10%. За різними версіями, наближені до Віктора Ющенка кандидати в депутати можуть бути включені в список за рахунок квоти "Самооборони" і "Правиці" (по 5% від кожної сили).

Досить цікаво просувалися переговори щодо назви майбутнього блоку. Обговорювалися чотири варіанти: "Наша Україна – Народна самооборона – Правиця", Союз демократичних сил, "Наша Україна – Народна самооборона" і "Народна самооборона – Наша Україна". Від першого варіанту, запропонованого "Правицею", відмовилися відразу – дуже довге і, як жартували учасники переговорів, "агітаційні плакати довелося б розвішувати на потягах".

Якийсь час найбільш імовірним варіантом був "Союз демократичних сил". В цілому, назва була досить пафосна і значна, побоювання виникли щодо скороченої назви – СДС. Звучання абревіатури асоціювалося відразу з декількома негативними політиками і політичними силами. По-перше, побоювалися порівняння з "есдеками" і чергового приписування всіх проектів секретаріату президента колишньому членові СДПУ(о), главі СП Віктору Балозі. По-друге, при випаданні середньої букви ("СДС – СС") могли виникнути інтерпретації з боку опонентів. По-третє, могли виникнути аналогії із СПС (Союз правих сил) і спекуляцією щодо дружніх відносин президента України з Борисом Нємцовим і Іриною Хакамадою. І найостанніше – лідери блоку побоялися, що виборець заплутається, у випадку, якщо у виборах як технічна партія візьме участь Соціал-демократичний союз Євгена Марчука.

У результаті останньою робочою назвою стало "Народна самооборона–Наша Україна" (НСНУ), проти якого виступають лідери "Правиці". Головним доводом на користь цього варіанту стала знову ж таки абревіатура – НСНУ, - яка співпадає з назвою пропрезидентської партії.