Слідчий не пустив до Луценка дружину

Слідчий Генеральної прокуратури Сергій ВОЙЧЕНКО відмовив дружині колишнього міністра внутрішніх справ України Ірині ЛУЦЕНКО у зустрічі з чоловіком, якого вчора було госпіталізовано із СІЗО до столичної лікарні швидкої допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.ЛУЦЕНКО повідомила журналістам.

«Я мала розмову сьогодні зі слідчим ВОЙЧЕНКОМ, який веде справу ЛУЦЕНКА… Ми домовилися, що я зареєструю заяву, щоб він дав мені дозвіл відвідати його в цій медичній установі», - сказала вона.

За словами І.ЛУЦЕНКО, С.ВОЙЧЕНКО у зв’язку з таким клопотанням попросив її зареєструвати заяву безпосередньо в центральному апараті Генпрокуратури на вулиці Різницькій.

«Я зареєструвала. Приїхала, привезла йому копію, він протримав мене близько півтори години тут біля входу (до будівлі Головного слідчого управління ГПУ – УНІАН), побачив цю заяву і спробував мені відмовити отримати цей дозвіл, мотивуючи це тим, що він має звернутися до лікарів, які мають надати дозвіл на те, щоб я відвідувала хворого», - сказала дружина Юрія ЛУЦЕНКА.

За її словами, такі дії з боку слідчого Генпрокуратури можуть бути продиктовані лише тим, що правоохоронний орган не хоче надавати об’єктивну інформацію навіть близьким Ю.ЛУЦЕНКА про стан його здоров’я.