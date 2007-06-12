Ющенко просить КС вгамувати Януковича

До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо конституційності постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2007 року № 774 „Питання контролю та забезпечення діяльності органів та підрозділів Міністерства внутрішніх справ”.

Як повідомили УНІАН в прес-службі КСУ, подання надійшло 11 червня, і згідно з Регламентом Конституційного Суду, передано на вивчення до Секретаріату КСУ.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 11 червня, Президент своїм указом зупинив дію постанови Кабінету міністрів України від 25 травня 2007 року №774 «Питання контролю та забезпечення діяльності органів та підрозділів Міністерства внутрішніх справ». Президент вважає, що зазначеною постановою обмежено його конституційні повноваження щодо забезпечення національної безпеки, керівництва у сферах національної безпеки, передбачені пунктами 1 та 17 частини першої статті 106 Конституції України.

Вказуючи на Указ Президента від 25 травня 2007 року № 474 «Про приведення системи управління внутрішніми військами у відповідність із Конституцією України», Президент зазначає, що видаючи постанову № 774, Кабінет міністрів проігнорував зазначений Указ, чим порушив норми Конституції України, а також положення Закону України «Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України», за якими правовою основою діяльності внутрішніх військ є, в тому числі, укази Президента України.

Крім того, зазначає Президент, Постановою № 774 також доручено міністрові внутрішніх справ України запровадити посилений режим охорони адміністративних будинків Верховної Ради України, Генеральної прокуратури України, Національного банку України, центральних органів виконавчої влади, інших державних органів у місті Києві та Київської міської державної адміністрації, погодивши у разі потреби здійснення заходів охорони з відповідними органами та посадовими особами, що свідчить про перевищення повноважень, оскільки питання щодо охорони ВР, інших визначених Президентом України важливих державних об`єктів та прилеглих до них територій і акваторій Управлінням державної охорони України врегульовано Законом України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб». Цим дорученням порушено також норму частини першої статті 117 Конституції України, яка зобов`язує Кабінет Міністрів України видавати постанови і розпорядження в межах своєї компетенції, - йшлося в обгрунтуванні Президента.

Також повідомлялося, що відповідно до пункту 15 частини першої статті 106, статті 150 Конституції України, статей 13, 40 Закону України «Про Конституційний Суд України» В.ЮЩЕНКО звернувся до Конституційного Суду України для вирішення питання щодо конституційності зазначеної постанови КМУ.

Довідка УНІАН. 25 травня уряд на своєму позачерговому засіданні прийняв постанову про питання контролю і забезпечення діяльності органів та підрозділів Міністерства внутрішніх справ України. Зокрема, уряд доручив міністру внутрішніх справ Василю ЦУШКУ забезпечити підтримку громадського порядку в Києві із залученням відповідних органів і підрозділів міністерства, оперативно погоджувати з віце-прем`єр-міністром Олександром КУЗЬМУКОМ планування і результати виконання своїх обов`язків та інформувати КМУ щодня до 10.00 і до 22.00.

Крім того, уряд доручив В.ЦУШКУ забезпечити дотримання посадовими і службовими особами внутрішніх військ вимог Конституції, законів України, актів Кабміну, наказів міністра внутрішніх справ, а також вживати негайні заходи реагування у разі виявлення порушень під час виконання службових обов`язків. Також Кабмін дав В.ЦУШКУ ряд інших доручень.