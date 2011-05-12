Суддя вислухала Тимошенко і оголосила перерву

Печерський районний суд Києва до 9.00 16 травня оголосив перерву у засіданні з розгляду скарги екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО про незаконність порушення проти неї кримінальної справи щодо укладення газових угод з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалила суддя Галина СУПРУН після того як Ю.ТИМОШЕНКО та її захисник народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО надали пояснення до матеріалів, які стали підставою для порушення Генеральною прокуратурою кримінальної справи.

«Постанова Генеральної прокуратури підлягає скасуванню, як винесена незаконно. Ми також вимагаємо припинення провадження по цій справі», - сказав С.ВЛАСЕНКО під час судового засідання.

Захисник підкреслив, що слідчий Генеральної прокуратури при винесенні своєї постанови порушив вимоги кримінально-процесуального права, оскільки ані приводів, ані підстав для порушення кримінальної справи не було. Крім того, за його словами, слідчий вчинив незаконно, вручивши Ю.ТИМОШЕНКО копію постанови про кримінальну справу лише через два дні після її порушення.

С.ВЛАСЕНКО також заявив, що факти, викладені в постанові Генеральної прокуратури, сфальсифіковані. Зокрема йдеться про ціну 450 доларів за тисячу кубічних метрів газу, про нібито незаконно підписані Ю.ТИМОШЕНКО директиви уряду на ведення переговорів між НАК «Нафтогаз України» та російською компанією «Газпром», а також про нанесення збитків державі внаслідок підписання газових контрактів.

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО попросила суд долучити до справи низку документів, зокрема заяви президента Єврокомісії Жозе Мануеля БАРРОЗУ, тодішнього комісара з питань енергетики Андріса ПІБАЛГСА, а також президента Європейської народної партії Вільфреда МАРТЕНСА про те, що Україна в 2009 році уклала типовий для європейських країн газовий контракт, яким передбачено типову формулу нарахування ціни на природний газ.

Крім того, екс-прем’єр також запропонувала суду долучити до справи меморандум між урядами Росії та України про співробітництво в газовій сфері, підписаний в жовтні 2008 року, згідно з яким пільгові умови постачання природного газу повинні були застосовуватися протягом трьох років, тобто до 1 січня 2011 року.

«Я хочу все це долучити до справи. Все, що написано в постанові Генеральної прокуратури, тут спростовується навіть експертизами, які замовила сама Генеральна прокуратура», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Суддя, вислухавши пояснення Ю.ТИМОШЕНКО і С.ВЛАСЕНКА, оголосила перерву у розгляді скарги до 9.00 16 травня.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня Генпрокуратура порушила проти Ю.ТИМОШЕНКО справу за фактом перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

Ю.ТИМОШЕНКО подала до Печерського районного суду Києва скаргу, в якій просить суд визнати незаконною порушення проти неї кримінальної справи щодо газових угод, підписаних її урядом з Росією у 2009 році.

10 травня суд почав розгляд скарги.