Розкол у ЦВК: тепер компроміс шукатимуть тут

Голова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ сподівається, що всі члени Центрвиборчкому знайдуть компроміс, але наполягає на своїй позиції щодо процедури закріплення членів ЦВК по регіонах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ШАПОВАЛ сказав сьогодні журналістам, коментуючи ініціативу вісьмох членів ЦВК щодо скликання засідання комісії з метою затвердити постановою питання розподілу членів комісії за регіонами.

В.ШАПОВАЛ наголосив, що питання розподілу членів ЦВК за регіонами належить до повноважень голови Центральної виборчої комісії. Це закріплено і в 26 статті закону про ЦВК. Тому він вважає абсолютно законним своє рішення закріпити членів ЦВК за регіонами своїм розпорядженням.

В.ШАПОВАЛ переконаний, що питання можна вирішити шляхом компромісу. Водночас, він зауважив, що не хотів би, щоб розподіл «вісім на сім» відчувався у роботі комісії.

Він висловив сподівання, що зусиллями членів ЦВК, політиків, це протистояння буде подолано.

В.ШАПОВАЛ пов’язує сьогоднішню ситуацію в комісії з політичною ситуацією в країні. Він переконаний, що як тільки це питання буде вирішено на вищому рівні, робота в комісії налагодиться.

У свою чергу, заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА підкреслила, що засідання комісії відбудеться, як тільки для цього виникнуть підстави, передбачені законом про Центральну виборчу комісію, або законом про вибори народних депутатів.