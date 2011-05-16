Які проблеми молодь вважає найактуальнішими (опитування)

Працевлаштування і відсутність можливостей для самореалізації є найактуальнішими проблемами сучасної молоді.

Такий висновок зробили експерти Інституту Горшеніна за підсумками річної програми міжнародних соціологічних досліджень «Студенти – образ майбутнього», результати яких були передані агентству УНІАН.

Серед проблем, що стосуються їх особисто, українські студенти виділяють відсутність роботи і проблеми з працевлаштуванням (36%), матеріальну залежність від будь-кого (34,1%), а також відсутність вільного часу (28,4%).

У Росії та Польщі молоді люди стурбовані матеріальною залежністю від кого-небудь (38,7% і 40,3% відповідно), проблемою працевлаштування (34,2% і 41,1%), а близько чверті в Росії (26,1%) і третині в Польщі (32,1%) студентів турбує проблема відсутності вільного часу.

При цьому, майже у третини студентів Казахстану (30%) жодної із зазначених в опитуванні проблем немає. Тільки кожному п`ятому (20,7%) бракує вільного часу, а 13,6% казахських студентів турбує матеріальна залежність від кого-небудь.

Характеризуючи проблеми молоді в цілому, українці поставили на перше місце проблему працевлаштування (64,5%), алкогольної (58,4%) і наркотичної (43,6%) залежності молоді.

У Росії алкогольна залежність викликає найбільшу стурбованість (62,4%), потім слідує трудовлаштування (57,5%) і наркоманія (51,3%).

У Казахстані схожі проблеми – присутнє занепокоєння з приводу працевлаштування (47,1%), алкогольної залежності молоді (30,4%) і відсутності можливостей для самореалізації (27,1%).

А ось в Польщі молодь найбільше турбують кар`єра і працевлаштування (69%). Через конфлікти з батьками переживає майже кожен другий молодий поляк (48,4%), і майже стільки ж опитаних вважають, що їхні однолітки страждають від депресії (43,3%).

Коментуючи результати дослідження, рок-музикант, лідер російської групи «ДДТ» Юрій ШЕВЧУК зазначив, що молоді люди сьогодні стикаються з тими самими проблемами, з якими стикалися й їхні батьки. «Перед сьогоднішньою молоддю стоять ті самі проблеми, які стояли й перед нами, коли ми були молодими: добро – зло, правда – неправда, брехня. Все те саме – любов, ненависть. Всі ті самі проблеми», - сказав він.

Міжнародне соціологічне дослідження «Студенти – образ майбутнього» проводилося Інститутом Горшеніна з жовтня 2010 року по березень 2011 року.

Всього згідно з випадковою вибіркою було опитано 5 тис. 155 студентів у 22 вищих навчальних закладах чотирьох країн: України, Росії, Польщі, Казахстану.

У повному обсягу це дослідження можна знайти на офіційному сайті Інституту Горшеніна.