Януковича і Могильова лякають пішими походами на Київ

Організатори і учасники Весняного маршу протесту 19 травня закликають Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА не перешкоджати проведенню мирної акції "Вперед!".

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив координатор підготовки до Весняного маршу протесту, член координаційної ради Асамблеї громадських організацій малого і середнього бізнесу Андрій ПАНАЄТОВ.

"Ми звертаємося до Президента України, до міністра внутрішніх справ з проханням не перешкоджати проведенню мирної демонстрації підприємців", - сказав А.ПАНАЄТОВ.

Координатор організації акції уточнив, що на даний час в регіонах влада загрожує перевізникам позбавленням ліцензій у разі надання ними послуг для підвезення учасників акції. "Якщо нас не почують, ми гарантуємо, що влаштуємо піші походи підприємців до Києва, просто йтимуть колоною і все одно дійдуть і висловлять свої вимоги. Ми змусимо владу зважати на народ і приймати законопроекти і такі рішення, які будуть вигідні і підприємцям, і державі", - заявив він.

У свою чергу глава Федерації профспілки малого і середнього підприємництва В’ячеслав РОЙ уточнив, що акцію 19 травня підтримали більш як 200 громадських організацій і профспілок малого і середнього бізнесу. За його словами, учасники акції 19 травня висувають власті вимоги про ухвалення «Народної реформи», включаючи норми про підвищення соціальних стандартів (підвищення прожиткового мінімум і мінімальної пенсій), про введення мораторію на підвищення вартості житлово-комунальних послуг і розслідування причин ажіотажного зростання цін на продукти харчування, про скасування єдиного соціального внеску для пенсіонерів та інвалідів, про реальну боротьбу з корупцією, про ухвалення законопроекту про спрощене оподаткування, продовження мораторію на продаж землі і перерозподіл витрат на утримання державного апарату.

"Можливо, 19 травня будуть й інші вимоги, але це ті вимоги, які об`єднали усіх лідерів громадських організацій України. Час проплачених Майданів пройшов. Прийшов час громадянського суспільства. Громадяни мають контролювати цю владу", - заявив В.РОЙ.

Як повідомляв УНІАН, 12-15 травня у містах України відбулися мітинги на підтримку Всеукраїнської громадської акції «Вперед». Мітингувальники протестують проти соціально-економічної політики уряду і виступають за ухвалення «Народної реформи» - пакету законопроектів, підготовленого за ініціативою народного депутата Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ. На 19 травня в Києві біля Верховної Ради заплановано загальний Весняний марш протесту.