Офіцери та ветерани ЗСУ просять звільнити Іващенка

Ряд офіцерів, працівників та ветеранів Збройних сил України звернулися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ з проханням забезпечити дотримання громадянських прав колишнього першого заступника міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА та звільнити його з-під варти.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні, яке підписали понад 40 осіб.

У зверненні нагадується, що екс-перший заступник міністра оборони України В.ІВАЩЕНКО, якого звинувачують у службових зловживаннях та сприянні в незаконному відчуженні майна, вже понад вісім місяців перебуває під вартою.

«Усіх нас, хто працював із Валерієм Володимировичем упродовж 2007-2010 років у Міністерстві оборони, особливо обурюють звинувачення його, як зазначено в оголошеному обвинувальному висновку, у «погіршенні стану бойової готовності Збройних сил України» та «підриві авторитету Міністерства оборони України», - наголошується у зверненні.

Колеги В.ІВАЩЕНКА вважають, що такі твердження є «абсолютно надуманими та не відповідають дійсності».

«У надзвичайно жорстких умовах вкрай обмеженого фінансування потреб Збройних сил України у 2009 році (мабуть, найгіршим за всю їх історію), коли проблеми з їх забезпеченням та функціонуванням загострилися як ніколи, він зумів, разом з керівництвом Збройних сил, утримати ситуацію під контролем, не допустити незворотних руйнівних процесів у військах та в органах військового управління», - переконані автори звернення.

«Виходячи із заслуг та авторитету В.ІВАЩЕНКА, що характеризують його як чесну і порядну людину, яка по-справжньому вболіває за Україну, ми вважаємо, що немає необхідності та підстав для його подальшого утримання під вартою на час розгляду справи у Печерському районному суді м. Києва. В цих умовах, коли виникає серйозна загроза здоров’ю В.ІВАЩЕНКА ми вважаємо, що слідство має змінити обраний стосовно нього запобіжний захід», - також зазначається у зверненні.

Офіцери та ветерани переконані, що «у матеріалах справи відсутні докази, що обвинувачений може ухилитися від суду або має намір перешкоджати встановленню істини у справі чи є небезпечною для суспільства людиною». «Він не належить до жодної політичної партії», - також констатується у документі.

У зв’язку з чим, колеги по роботі, ветерани, товариші по спільній службі на космодромах Байконур і Плесецьк, працівники підприємств ракетно-космічної галузі висловили глибоке занепокоєння ситуацією, що складається навколо порушення громадянських прав і свобод В.ІВАЩЕНКА.

З огляду на суттєве погіршення здоров’я, позитивні характеристики, заохочення державними нагородами, бездоганний життєвий шлях офіцера, що віддав служінню Батьківщині понад 30 років, колеги В.ІВАЩЕНКА звернули увагу Президент України та голови Верховного суду на необхідність забезпечити відновлення прав обвинуваченого і зміни обраного йому запобіжного заходу на підписку про невиїзд.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Печерському районному суді М.Києві відбудеться чергове засідання у справі В.ІВАЩЕНКА.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу стосовно В.ІВАЩЕНКА. Стосовно нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.

1 листопада 2010 року Генпрокуратура завершила розслідування кримінальної справи.

В.ІВАЩЕНКО та арбітражний керуючий державного підприємства Міноборони «Феодосійський судномеханічний завод» М. звинувачуються у службових зловживаннях та пособництві у незаконному відчуженні майна під час санації заводу.

7 квітня цього року Печерський райсуд Києва не задовольнив клопотання адвокатів про звільнення В.ІВАЩЕНКА з-під варти через погіршення стану його здоров’я.

18 квітня адвокат заявив, що керівництво медичної частини Київського СІЗО відмовляється зібрати консиліум лікарів для проведення ретельного дослідження стану здоров’я В.ІВАЩЕНКА. «ІВАЩЕНКО декілька разів звертався до медчастини СІЗО з проханням провести консиліум медиків через погіршення стану здоров’я (він втратив чутливість пальців обох ніг), але відповіді досі не отримав», - сказав адвокат.