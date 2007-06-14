Депутати БЮТ та Кличка хряснули дверима Київради

Депутати фракцій БЮТ та Віталія Кличка відмовились брати участь у сьогоднішньому засіданні Київради і залишили залу засідань Київради.

Як передає кореспондент УНІАН, цей вчинок вони пояснюють тим, що не вважають сьогоднішнє засідання сесії легітимним, оскільки в ньому беруть участь 15 депутатів, яких на з’їзді БЮТ 2 червня було достроково позбавлено депутатських повноважень.

Покидаючи залу засідань, вони зробили офіційну заяву з цього приводу.

Під час прес-конференції депутат Київради Віталій КЛИЧКО зазначив журналістам, що їх фракція прийняла рішення не голосувати на засіданні сесії і підтримати БЮТ у зв’язку з тим, що депутатам їх фракцій не надали можливості ознайомитись та вивчити судові документи за позовом депутата Олександра ДАНІЛОВА. Зокрема, з ухвалою Дніпровського районного суду від 13 червня та з документом виконавчого впровадження, яке було озвучене сьогодні на сесії Київради (про зупинення рішення з’їзду БЮТ щодо відкликання 15 депутатів Київради від БЮТ – УНІАН).

За словами В.КЛИЧКА, на сьогоднішній день ще не було з’їзду його політичної сили щодо виключення зі списків депутатів, які пройшли до Київради, але не увійшли до фракції В.Кличка, водночас якби такий з’їзд відбувся, то їх присутність на сьогоднішньому засіданні також вважалась би нелегітимною.

Представник БЮТ Юрій ДМИТРУК, який робить юридичний супровід судових документів фракції, зазначив, що депутати його фракції погоджуються з тим, що зазначена ухвала суду, «мабуть, існує», однак через те, що їм не надають можливості ознайомитись з документом, ставлять під сумнів її дієвість.

«Я говорю «мабуть» тому, що, на жаль, заступник міського голови Олесь ДОВГИЙ не надав нам її для ознайомлення у фракції, щоб ми могли розглянути ці документи, подивитись про що вони і чи дійсно вона (постанова) має те значення, про яке ми сьогодні говоримо», - сказав Ю.ДМИТРУК.

На його переконання, юристи від сторони БЮТ отримають сьогодні судові документи, але, на переконання Ю.ДМИТРУКА, вони приймалися з порушеннями, оскільки БЮТ не було повідомлено і запрошено на судове засідання. «Ми вважаємо, що такі ухвали, які виносяться деякими суддями, рано чи пізно будуть скасовані. Вона є, але наскільки вона діє, ми не готові сказати», - підкреслив Ю.ДМИТРУК.

Він також звернув увагу, що має копії позовів у судові інстанції в інших районах Києва, але там, за його словами, вони не були прийняті. Відреагував лише Дніпровський районний суд.

Лідер фракції БЮТ в Київраді Тетяна МЕЛІХОВА на прес-конференції зазначила, що сьогодні депутати, позбавлені мандатів, беруть участь у засіданні Київради і голосують за розподіл чергових 200 гектарів столичної землі, з яких половина – це зелені зони, а інша частина гектарів в переважній більшості вільні зони.

«Кияни мають зробити політичну оцінку всім депутатам Київради і зробити висновок, чи потрібна така Київрада», - зазначила Т.МЕЛІХОВА.

На запитання журналістів, чому депутати від фракції «Наша Україна», яка також входить в міжфракційне об’єднання «Демократичний Київ», не покинули залу засідань, представники БЮТ та В.Кличка зазначили, що рішення про припинення участі у засіданні приймалися окремо кожною фракцією без загальної домовленості.