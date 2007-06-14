Наша Україна відмовилася йти за БЮТ

Фракція «Наша Україна» продовжуватиме роботу в Київcькій міській раді, щоб не допустити встановлення «одноосібної влади» Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО у столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у розповсюдженій сьогодні заяві фракції.

В документі зазначається, що фракція «Наша Україна» в Київраді готова разом зі своїми колегами по об’єднанню «Демократичний Київ» до створення демократичної більшості, припинивши таким чином діяльність промерської більшості в міській раді.

Водночас, за словами авторів заяви, припинення участі у засіданнях Київради депутатів від «Нашої України» може призвести до зриву роботи найвищого представницького органу столичної громади, адже повноваження депутатів-перебіжчиків з фракції БЮТ припинено рішенням з’їзду цього блоку 2 червня, але реєстрація наступних у виборчому списку кандидатів на невизначений час заблокована ухвалами судів. Це, наголошується в документі, - «небезпека перебрання мером Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ на себе одноосібної влади в Києві».

«Ми просто залишимо киян на одинці з ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, - цитуються в заяві слова співголови фракції «Нашої України» В’ячеслава НЕПОПА. - А ручне управління коштами та майном столичної громади загрожує великими втратами для Києва».

Крім того, підкреслюється в заяві, фракція не може відмовитись від виконання своєї програми та своїх зобов’язань перед киянами, оскільки це означало б припинення роботи блоку «Наша Україна» у представницькій владі Києва.

Таким чином, фракція братиме й надалі участь у засіданнях Київради з метою ефективного захисту інтересів киян, зазначається в заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні депутати фракцій БЮТ та Віталія Кличка відмовились брати участь у засіданні Київради і залишили залу засідань Київради.

Цей вчинок вони пояснили тим, що не вважають сьогоднішнє засідання сесії легітимним, оскільки в ньому беруть участь 15 депутатів, яких на з’їзді БЮТ 2 червня було достроково позбавлено депутатських повноважень.

На запитання журналістів, чому депутати від фракції «Наша Україна», яка також входить в міжфракційне об’єднання «Демократичний Київ», не покинули залу засідань, представники БЮТ та В.Кличка зазначили, що рішення про припинення участі у засіданні приймалися окремо кожною фракцією без загальної домовленості.