Семинога та 4 депутатів Київради вийшли з «Батьківщини»

Народний депутат України Анатолій СЕМИНОГА та четверо депутатів Київради ухвалили рішення про вихід з партії «Батьківщина».

Про це кореспонденту УНІАН повідомив А.СЕМИНОГА.

За його словами, таке рішення зумовлене тим, що керівництво партії «Батьківщина» намагається розвалити Київську міську партійну організацію. «Нам раніше не зрозуміло було, чому іде такий процес. Але стало зрозуміло, коли ми дізналися, що керівництво партії «Батьківщина» підписало угоду з партією «Реформи і порядок», в якій є пункт про те, що Київська міська партійна організація передана в управління ПРП», - сказав він.

А.СЕМИНОГА наголосив, що члени Київської міської організації партії намагалися переконати, що цього робити не можна, однак ніхто до них не дослухався. Крім того, наголосив він, почалися «гоніння» низки членів організації.

«Сьогодні був з`їзд і заступника голови Київської міської організації на нього не пустили, мотивувавши, що його не було в списках. Те саме відбулося і з деякими іншими делегатами», - сказав він.

А.СЕМИНОГА наголосив, що саме тому 4 депутатів від «Батьківщини» у Київраді ухвалили рішення про вихід з партії - Микола ЛУК`ЯНЮК, Віктор НАУМКО, Володимир СЕМИНОГА та Володимир КОБЄЛЄВ. «Я теж напишу сьогодні заяву і виходжу з партії», - сказав він. А.СЕМИНОГА зауважив, що наразі він не збирається входити до якоїсь іншої партії чи фракції в парламенті.

Відповідаючи на запитання, чи намагався він зустрітися з лідером партії «Батьківщина» Юлією ТИМОШЕНКО та врегулювати дану ситуацію, А.СЕМИНОГА наголосив, що у нього були спроби: «Я намагався. Але останні два роки поспілкуватися з Юлією Володимирівною у мене не було можливості. Потрапити до неї не реально. Її оточення просто не підпускає до неї депутатів». Він також додав, що сама Ю.ТИМОШЕНКО не виявляла бажання зустрітися з ним.

Як повідомляв УНІАН, А.СЕМИНОГА був виключений з фракція «БЮТ-Батьківщина» 1 лютого 2011 року за голосування за внесення змін до Конституції щодо термінів повноважень Президента, парламенту та органів місцевого самоврядування. Свого часу А.СЕМИНОГА був головою Київської міської організації ВО “Батьківщина”.