За ”коаліційною” половиною ЦВК спостерігає СБУ?

Члени Центральної виборчої комісії від коаліції стверджують, що за ними ведуть спостереження співробітники Служби безпеки України.

Про це йдеться у Відкритому зверненні членів ЦВК від коаліції до голови ЦВК Володимира ШАПОВАЛА, текст якого передано УНІАН прес-службою Партії регіонів.

За словами авторів заяви, 14 червня біля будинку Центральної виборчої комісії було виявлено автомобіль Mazda 3 сріблястого кольору (державний номер АА 4283 АА), у якому знаходилися співробітники СБУ з технічними засобами невідомого призначення.

Ці особи відмовилися назвати свої прізвища і посади, лише повідомивши члену Комісії Олександру ШЕЛЕСТОВУ в присутності співробітників комендатури Управління державної охорони, що вони виконують завдання свого керівництва за погодженням з головою ЦВК.

У зв’язку з цим члени ЦВК від коаліції вимагають від В.ШАПОВАЛА публічно підтвердити або спростувати цю інформацію. “У разі, якщо нами буде отримане підтвердження того, що за погодженням з Вами або навіть без такого погодження за нами ведеться зовнішнє спостереження чи прослуховуються наші службові та приватні телефонні розмови, ми будемо змушені звернутися до відповідних правоохоронних органів”, підкреслюється в заяві.