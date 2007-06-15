Верховна Рада наказала довго жити

Сьогодні на засіданні Верховної Ради України було зачитано 46 заяв про складення депутатських повноважень, з яких 27 - заяви народних депутатів України із фракції БЮТ і 19 – із фракції «Наша Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, із фракції БЮТ зачитані заяви Руслана ЗОЗУЛІ, Степана ГЛУСЯ, Ігоря ЖИДЕНКА, Олександра КЕМЕНЯША, Івана КИРИЛЕНКА, Євгена КОРНІЙЧУКА, Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ, Петра КУЗЬМЕНКА, Володимира ЛЕВЦУНА, Олексія ЛОГВИНЕНКА, Левка ЛУК’ЯНЕНКА, Сергія МІЩЕНКА, Григорія ОМЕЛЬЧЕНКА, Сергія ОСИКИ, Валерія ПИСАРЕНКА, Андрія ПОРТНОВА, Анатолія СЕМИНОГИ, Володимира СКУБЕНКА, Сергія ТЕРЬОХІНА, Олександра ТУРЧИНОВА, Олександра БУРЯКА, Богдана ГУБСЬКОГО, Юрія ТРИНДЮКА, Олександра ФЕЛЬДМАНА, Валерія ШАМАНОВА, Андрія ШЕВЧЕНКА, Олександра ШЕПЕЛЕВА.

Також зачитано 19 заяв народних депутатів із фракції «Наша Україна»: Валерія БОРИСОВА, Володимира ШКЛЯРА, Наталії БОГАШЕВОЇ, Степана ДАВИМУКИ, Тараса ДОВГОГО, Ярослава КЕНДЗЬОРА, Юрія КЛЮЧКОВСЬКОГО, Віктора КОРОЛЯ, Ігоря КРІЛЯ, Володимира МАРУЩЕНКА, Петра ПОРОШЕНКА, Федора ШПИГА, Станіслава АРЖЕВІТІНА, Олексія КОЗАЧЕНКА, Володимира СТРЕТОВИЧА, Станіслава ДОВГОГО, Мустафи ДЖЕМИЛЄВА, Романа БЕЗСМЕРТНОГО, Василя КУЙБІДИ.

Як повідомляв УНІАН, раніше у ВР було зачитано 105 заяв народних депутатів про складення повноважень. Разом із оголошеними сьогодні 46 заявами виходить 151 заява.

У той час, коли зачитувалися заяви, до сесійної зали зайшли кілька депутатів із БЮТ, серед яких Андрій ШЕВЧЕНКО.