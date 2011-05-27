Генпрокурор: про затримання Тимошенко ще напередодні знали всі

Екс-прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО знала про рішення суду щодо її затримання тому наступного дня і прибула на допит до Генпрокуратури.

Про це в ефірі "Великої політики з Євгенієм Кисельовим" заявив Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА.

Генпрокурор нагадав, що наразі йде слідство по газовим угодам між Україною та Росією. Він зауважив, що Ю.ТИМОШЕНКО під час розслідування цієї справи допускала порушення процесуального законодавства і наприкінці розслідування справи не з`являлася до слідчого. "Більше того, 20 травня вона мала бути у слідчого, але проігнорувала знову виклик, але в той же час публічно з`явилася на одній з передач. У понеділок 23 травня знову ТИМОШЕНКО мала знаходитися у слідчого за його викликом, але вона знову проігнорувала", - сказав Генпрокурор. За його словами, слідчий у відповідності з чинним законодавством вимушений був звернутися до суду за згодою прокурора, що наглядає, щодо затримання Ю.ТИМОШЕНКО до суду.

Він зауважив, що прокурор, що наглядає за цією справою є перший заступник Генпрокурора Ринат КУЗЬМІН. При цьому В.ПШОНКА наголосив, що таке затримання не є арештом. "Слово арешт відсутнє в постанові. На наступний день знаючи про це рішення суду ТИМОШЕНКО у вівторок 24 травня з`явилася", - сказав він.

Пояснюючи звідки Ю.ТИМОШЕНКО знала про рішення суду, В.ПШОНКА зауважив, що ніякого секрету ніхто з цього не робив. "Жодного секрету немає. Була публічність цього рішення. Жодної конспіративності не було", - сказав він.

Коментуючи заяву Ю.ТИМОШЕНКО, що вона знала про це рішення від "доброзичливців з Генпрокуратури" В.ПШОНКА сказав: "Юлія Володимирівна багато говорить, а ми маємо говорити тільки фактами. 23 травня це було розглянуто, 24 травня, вона та її адвокат, знаючи про це рішення з`явилися до суду та 24 були проведені завершальні слідчі дії за цієї кримінальною справою", - наголосив Генпрокурор. При цьому він додав, що якби "ТИМОШЕНКО не з`явилася, то протягом 3 днів суд розглядав би подання слідчого і тоді було б процесуальне рішення, яке це вже вирішував би суд".