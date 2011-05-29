"Свобода" провела у Львові марш проти затримання своїх активістів

29 травня у Львові відбувся марш протесту проти політичних репресій, організований ВО «Свобода». Учасники пройшли маршем від пам’ятник Степану Бандері до пам’ятника Тарасові Шевченку, де у віче беруть участь понад 5 тисяч осіб, повідомляє ZAXID.NET.

На віче голова фракції ВО «Свобода» у Львівській облраді Ірина Сех зачитала перелік затриманих, зокрема, 15 травня затримали депутатів Самбірської райради Володимира та Михайла Ковалівих, вони у Львівському СІЗО, 19 травня в Росії затримали Романа Семчія. (Як повідомили 25 травня власному кореспонденту УНІАН у Посольстві України в Москві учасник подій у Львові 9 травня громадянин України Роман СЕМЧІЙ перебуває в СІЗО у Красноярському краю. Йому обрано запобіжний захід - перебування під вартою строком на 2 місяці "для забезпечення можливості передачі його правоохоронним органам України").

Голова ВО «Свобода» Олег Тягнибок заявив, що ВО «Свобода» захищатиме свої членів як юридичним шляхом, так і політичним. Вслід за сьогоднішньою акцією аналогічні мають відбутись і в інших містах Галичини. У своїх оцінках подій 9 травня і їх наслідків, він наполягає, що це була провокація. «Хотіли подивитися чи львів’яни спокійно реагуватимуть на повернення сталінських цінностей, щоб потім провадити свою політику: підвищення цін, продаж землі тощо».

Він також зазначив, що «Свобода» виступає не лише проти національних утисків, а й соціальних утисків українців.

На віче проти політичних утисків виступив Герой України Юрій Шухевич.