Бютівці вимагають генпрокурора

Фракція "БЮТ-Батьківщина" наполягає, щоб у парламенті з інформацією щодо справ проти екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО виступав саме генеральний прокурора Віктор ПШОНКА.

Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив заступник голови цієї фракції Сергій САС.

Він зазначив, що сьогодні на засіданні фракції прийнято саме таке рішення.

За словами С.САСА, фракція наполягатиме на заслуховуванні інформації генерального прокурора «з огляду на те, що відповідно до Конституції саме щодо генерального прокурора Верховна Рада України дає згоду на його призначення, і тому саме його інформацію може заслухати».

При цьому С.САС додав, що саме парламент може ухвалити рішення щодо відповідальності генерального прокурора України і прийняти відповідне рішення, наслідком якого може бути відставка.

Він наголосив, що фракція не бачить підстав для того, щоб заслуховувати в парламенті з цього питання когось із заступників чи керівників слідчого управління.

На уточнююче запитання УНІАН, С.САС зауважив, що «йдуть розмови, що виступить КУЗЬМІН, але ми вже чули неодноразово в ЗМІ його висловлювання, і нічого нового з трибуни парламенту він не скаже, а у зв’язку з обмеженістю можливості поставити йому запитання тут узагалі вийде так, що від нашої фракції, яка ініціювала ці всі процеси, поставлять питання дві-три особи і не більше». С.САС додав, що це в кращому випадку, а відповіді, скоріш за все, будуть «формальними».

С.САС зазначив, що в кулуарах ходять чутки про те, що нібито В.ПШОНКА захворів і тому в парламент прийде хтось з його заступників. Він зазначив, що фракція наполягає, щоб виступав саме генеральний прокурор і «якщо треба, то ми почекаємо, я думаю, що тут поспішати немає потреби, оскільки питання дуже важливе, бо це питання сьогодні доходить до лідерів опозиції, чиновників вищого рангу».