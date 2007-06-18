Янукович поїхав у Люксембург

Українська делегація на чолі з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ відбула до Люксембурга з метою участі в 11-му засіданні Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, під час засідання планується обговорити сучасний стан двосторонніх відносин, зокрема, прогрес в імплементації Плану дій Україна - ЄС в частині, що стосуються політичного діалогу та співпраці у сфері демократії, зовнішньої політики, юстиції, правосуддя та безпеки, у галузі економіки, енергетики та транспорту.

Окрема увага у ході засідання буде приділена стану переговорного процесу щодо укладення нової угоди між Україною та ЄС. Сторони також обговорять деякі актуальні питання сучасної міжнародної ситуації.

Засідання Ради з питань співробітництва має стати важливим етапом на шляху підготовки до чергового саміту Україна – ЄС, проведення якого заплановано на 14 вересня ц.р. в Києві, підкреслили в МЗС.

Міністр закордонних справ Арсеній ЯЦЕНЮК підпише від імені України угоди про спрощення візового режиму та реадмісію між Україною та ЄС.