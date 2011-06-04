Комуністи в парламенті як черниця в борделі

Комуністи почуваються незручно в парламентській більшості, заявив народний депутат від КПУ Євген ЦАРЬКОВ у п`ятницю ввечері в ефірі програми «Шустер live» на Першому національному телеканалі

«У нас справді буде зараз питання на найближчому з`їзді. Що там не кажи, дійсно нам незручно в цій більшості. Чесно кажучи, почуваємося, як черниця в борделі», - сказав Є.ЦАРЬКОВ.

На його думку, влада намагається розділити Україну «по берегах Дніпра» і управляти країною, використовуючи розкол в суспільстві. «Але вони забирають у людей соціальну складову, не показують, чому цінники зростають, чому платіжки зростають», - зазначив Є.ЦАРЬКОВ.