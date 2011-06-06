Безсмертний чекав своєї відставки з першого дня призначення послом

Екс-посол України в Білорусі Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявляє, що чекав своєї відставки з першого дня призначення на посаду керівника дипломатичної місії України в Мінську.

Про це Р.БЕЗСМЕРТНИЙ заявив в інтерв`ю газеті "КоммерсантЪ-Украина" (№ 89 від 6 червня), коментуючи причини своєї відставки.

"Це право Президента – призначати посла і звільняти його, і не зовсім правильно аналізувати це рішення. Хоча, звичайно, у людей, які читали закон про дипслужбу, виникає питання – чому я не пропрацював послом 4 року, як годиться? І мені вже ставили його деякі європейські посли. Можу сказати одне: я був чужим у команді нової влади. Вони ніколи не пробачать мені того, що відбувалося в 2004 році", - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Екс-посол не вважає, що причиною відставки стала його жорстка критика на адресу білоруської влади. "Чесно кажучи, в мене є відчуття лише того, що я дуже делікатно говорив про те, що відбувається в Республіці Білорусь. Думаю, в Києві всі спочатку розуміли, що БЕЗСМЕРТНИЙ не прийде на інавгурацію до диктатора, ось я і не прийшов... Знаєте, я припускався помилок у своєму політичному житті не для того, щоб цього разу знову вдаритись головою в штангу", - зазначив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

На його думку, Україна не повинна поводитися "як страус" у питанні дотримання прав людини в Білорусі. "Для світової громадськості очевидно: якщо ви не хочете відстоювати європейські цінності в Білорусі, це означає, що ви самі готові їх порушувати. І ніякі економічні вигоди неприпустимо обмінювати на ці цінності. До речі, я не уявляю, як міг би Віктор ЯНУКОВИЧ стати Президентом, якби його попередник Віктор ЮЩЕНКО діяв по відношенню до опонентів так само, як діє Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО", - додав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня Президент України В.ЯНУКОВИЧ своїм указом звільнив Р.БЕЗСМЕРТНОГО з посади посла України в Республіці Білорусь.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ був призначений послом України в Білорусі 24 лютого 2010 року В.ЮЩЕНКОМ, який у той час ще перебував на посаді Президента України.

13 травня ц.р. народний депутат Володимир ЛЄЩЕНКО (фракція КПУ) звернувся з депутатським запитом до міністра закордонних справ Костянтина ГРИЩЕНКА стосовно "доцільності подальшого перебування Романа БЕЗСМЕРТНОГО на посаді посла України в Республіці Білорусь".